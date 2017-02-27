Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:55

В апреле этого года на фоне карантина объем оборота розничной торговли в Украине уменьшился на 23% по сравнению с мартом.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.