Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:50
Вкладчик1234 написав: freeze написав: vovamuha007 написав: Украина и МВФ согласовали текст новой программы Stand By в размере $ 5 миллиардов
21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда.
Обсуждается три транша в течение 18 месяцев на общую сумму 5 млрд.
Чисто чтоб не дефолтнулись
да, и это хорошо. Нашим можно давать деньги только по-минимуму, и только под жёсткие условия.
juristkostya
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:52
juristkostya написав: sergey_sryvkin написав: Moneta написав:
ну выше приводят примеры. как евро раз в жизни упал на 40%
Чого це раз у житті?..
Я пам'ятаю стабільний курс 1,67... далі 1,35... далі 1,25... наразі 1,10
перманентно падає.. і не на 40%.
только перед 1,6 было 0,8
0,8 не было.
Минимальный курс евро за всю историю зафиксирован 26 октября 2000 года -
0,8225
.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:53
juristkostya написав: Вкладчик1234 написав:
Чисто чтоб не дефолтнулись
да, и это хорошо. Нашим можно давать деньги только по-минимуму, и только под жёсткие условия.
цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:58
"Друкарський верстат" запустили: як це може вплинути на курс гривні
Національний банк запустив емісію грошей для рефінансування банків. Чому НБУ обрав саме такий метод та як це може вплинути на гривню.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 22/660824/
Про що йдеться в статті. Головні висновки
Національний банк знаходиться під тиском і змушений "вмикати друкарський верстат".
Довгострокові кредити рефінансування можуть піти не тільки на інфраструктурні проєкти, а й на покращення фінансового стану держпідприємств, що заборонено законом.
У вигляді доступного рефінансу банки отримали безризиковий інструмент для фінансових та валютних спекуляцій.
Монетарне покриття дефіциту державного бюджету може призвести до нових "дірок" у капіталі банків та відтоку мільярдів доларів капіталу.
Емісія грошей призводить до інфляції та девальвації національної валюти, якщо не підкріплена економічним зростанням.
V2
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:59
flyman написав: juristkostya написав: Вкладчик1234 написав:
Чисто чтоб не дефолтнулись
да, и это хорошо. Нашим можно давать деньги только по-минимуму, и только под жёсткие условия.
цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам?
Ну, у нас вибір між ніжками Буша і газом в обсягах більше 60 млрд.куб.м./рік
...я би вибрав ніжки...
Востаннє редагувалось
vovakwasov
в П'ят 22 тра, 2020 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:59
Кстати, у нас даже позавчера было погодження еще от декабря месяца
https://dw.com/uk/
україна-та-мвф-домовилися-про-нову-трирічну-програму-на-55-мільярда-доларів/a-51575612
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:03
Скорее всего первый транш в начале июня, это тот, который для бедных людей обещал гарант. И если доллар не по 100, то курс нормальный) , так что нечего бояться покупаем ОВГЗ и кредитуем строительство дорог. Кто не может купить ОВГЗ просто идет строить.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:07
Искатель написав: juristkostya написав: sergey_sryvkin написав:
Чого це раз у житті?..
Я пам'ятаю стабільний курс 1,67... далі 1,35... далі 1,25... наразі 1,10
перманентно падає.. і не на 40%.
только перед 1,6 было 0,8
0,8 не было.
Минимальный курс евро за всю историю зафиксирован 26 октября 2000 года -
0,8225
.
для оценки диапазона колебаний эти 2,25 цента прям очень важны.
juristkostya
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:08
flyman написав: juristkostya написав: Вкладчик1234 написав:
Чисто чтоб не дефолтнулись
да, и это хорошо. Нашим можно давать деньги только по-минимуму, и только под жёсткие условия.
цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам?
Ну Ви і наївний, ці гроші підуть на ринок нерухомості Києва та Кончі-Заспи та на позашляховики.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:09
flyman написав: juristkostya написав: Вкладчик1234 написав:
Чисто чтоб не дефолтнулись
да, и это хорошо. Нашим можно давать деньги только по-минимуму, и только под жёсткие условия.
цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам?
конкретно под эти доллары мы напечатаем гривну на зарплаты бюджетникам.
juristkostya
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