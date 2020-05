Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:30

vovakwasov написав: flyman написав: цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам? цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам?

Ну, у нас вибір між ніжками Буша і газом в обсягах більше 60 млрд.куб.м./рік ...я би вибрав ніжки... Ну, у нас вибір між ніжками Буша і газом в обсягах більше 60 млрд.куб.м./рік...я би вибрав ніжки...

Якщо ти думаеш, що нiжки Буша виводять нас з сфери впливу та iнтересiв Росii, то помиляешся.

Дядя Сем далеко, а РФ близько.



Чи як там кажуть:

Лiпше близький сусiд, чим далекий родич. Якщо ти думаеш, що нiжки Буша виводять нас з сфери впливу та iнтересiв Росii, то помиляешся.Дядя Сем далеко, а РФ близько.Чи як там кажуть:Лiпше близький сусiд, чим далекий родич.

