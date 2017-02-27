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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:30
vovakwasov написав: flyman написав:
цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам?
Ну, у нас вибір між ніжками Буша і газом в обсягах більше 60 млрд.куб.м./рік
...я би вибрав ніжки...
Якщо ти думаеш, що нiжки Буша виводять нас з сфери впливу та iнтересiв Росii, то помиляешся.
Дядя Сем далеко, а РФ близько.
Чи як там кажуть:
Лiпше близький сусiд, чим далекий родич.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:33
juristkostya написав: flyman написав:
цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам?
конкретно под эти доллары мы напечатаем гривну на зарплаты бюджетникам.
Цiкава задачка: емiсiя гривнi пiд емiсiю доларiв.
Але ж в кiнцi ланцюга буде фiзичний товар?
Ножки Буша, ТВЕЛи, тепловози, а пiд заставу укрiнська земля.
За це стояв Майдан
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:36
flyman написав: vovakwasov написав: flyman написав:
цього разу що будем брати за "кредити", американськi ТВЕЛи, тепловози, ножки Буша, чи що там дядя Сем толкне нам?
Ну, у нас вибір між ніжками Буша і газом в обсягах більше 60 млрд.куб.м./рік
...я би вибрав ніжки...
Якщо ти думаеш, що нiжки Буша виводять нас з сфери впливу та iнтересiв Росii, то помиляешся.
Дядя Сем далеко, а РФ близько.
Чи як там кажуть:
Лiпше близький сусiд, чим далекий родич.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:36
flyman написав:
Чи як там кажуть:
Лiпше близький сусiд, чим далекий родич.
Ви праві...Крим, Луганськ, Донецьк тому підтвердження
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:39
flyman написав:
Але ж в кiнцi ланцюга буде фiзичний товар?
Ножки Буша, ТВЕЛи, тепловози, а пiд заставу укрiнська земля.
вы думаете, рядовой работник исполкома или налоговой или школы способен повысить импорт ?
)))))
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:50
juristkostya написав: flyman написав:
Але ж в кiнцi ланцюга буде фiзичний товар?
Ножки Буша, ТВЕЛи, тепловози, а пiд заставу укрiнська земля.
вы думаете, рядовой работник исполкома или налоговой или школы способен повысить импорт ?
)))))
тобто дешевi кредити дають за просто так, з мiнiмумом умов...
гагага
що цiкаво, чим бiльше кредитiв, тим гiрше i гiрше в державi...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:57
flyman написав: juristkostya написав: flyman написав:
Але ж в кiнцi ланцюга буде фiзичний товар?
Ножки Буша, ТВЕЛи, тепловози, а пiд заставу укрiнська земля.
вы думаете, рядовой работник исполкома или налоговой или школы способен повысить импорт ?
)))))
тобто дешевi кредити дають за просто так, з мiнiмумом умов...
гагага
що цiкаво, чим бiльше кредитiв, тим гiрше i гiрше в державi...
Конкретно эти деньги даны на покрытие дефицита бюджета. То есть, на запланированные расходы при отсутствии запланированных доходов. То есть, под проедание
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