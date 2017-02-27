припущення не вiрне,
наступне буде про те що сиджу у ватнiку та рублях?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:19
припущення не вiрне,
наступне буде про те що сиджу у ватнiку та рублях?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:33
Ні. Не завжди. Якщо кредит призводить до зростання чи розвитку, що у фінансовому вираженні є більшим за вартість обслуговування кредиту - то такий кредит є добрим.
Подивіться на весь бізнес у світі. Хто росте за свої кошти? Відповідь ніхто. Всі тільки за кредитні або за інвестиційні гроші від продажі частки справи.
Що стосується вимог за надання кредиту, то в нашій країні вони присутні тільки через тотальну корупцію. Якби її не було, то не було б і вимог.
Це палка двох кінців. Напростіше це проілюструвати на прикладі дешевих кредитів від ЄБРР чи НЕФКО чи Світового Банку. Досить часто серед їхніх умов стоїть пункт що більшість обладнання має закуповуватись у європейських виробників. З одного боку, їм це дуже вигідно, адже ми платимо за те, що підтримуємо їхніх же виробників. А з іншого боку, якщо б цієї умови не було, то більшість обладнання була б із якогось заводу із Хацапетовки, але по цінах наближених до європейських.
Тому однозначно стверджувати про "тобто дешевi кредити дають за просто так, з мiнiмумом умов... гагага" і про "чим бiльше кредитiв, тим гiрше i гiрше в державi..." не можна!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:48
ти припускаеш теоретично,
а я грунтуюсь на реальних фактах
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:20
Руководства или избирателей? У нас руководство всегда распиливало кредиты, оно не деградировало- а всегда таким было.
Интересно, а если ОВГЗ в большинстве ушло в российские руки?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.05.2020.....................26,7473
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, отрабатывая рост индекса доллара, относительно евро гривна укрепилась. После утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек. После небольшой паузы выросли на 2 копейки и надолго уравновесились.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного сократились за счет роста объема суточных сертификатов и обналички. Немного добавило ликвидности казначейство. Все суммы очень скромные, менее миллиарда.
В среду, после аномального пика вторника, объем валютного рынка уменьшился с 508.9 до 369.6. Обороты чистые и они выше чистого спроса вторника. Клиентские спрос и предложение уравновесились. Такое равновесие дает основание утверждать, что рост курса был скорее эмоциональным, чем фундаментальным.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:28
Прошу прощения, но хотелось бы уточнить - что именно Вы вкладываете под эти понятия?
Ведь эмоции это следствия фундамента, а не независимый аспект на валютном рынке.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:32
Відколи ми на ти?
Про які факти йде мова?
Про те що якби не МВФ, то президент прогнувся би під Коломойського.
Що якби не МВФ, то дефіцит нашого бюджету був би 10-15-20% а курс давно за 50?
Що якби не МВФ та міжнародні партнери у нас не було би НАБУ.
Мені продовжувати?
Ще раз, я дивлюсь на ситуацію не песимістично і не оптимістично. Я реаліст. Не бачу зараз можливості існувати без кредитів. Ба більше, на даний момент я підтримую певні вимоги від кредиторів до нашої влади які сприяють розвитку України.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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