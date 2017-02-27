Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:33

flyman написав: juristkostya написав: flyman написав: Але ж в кiнцi ланцюга буде фiзичний товар?

Ножки Буша, ТВЕЛи, тепловози, а пiд заставу укрiнська земля. Але ж в кiнцi ланцюга буде фiзичний товар?Ножки Буша, ТВЕЛи, тепловози, а пiд заставу укрiнська земля.

вы думаете, рядовой работник исполкома или налоговой или школы способен повысить импорт ? ))))) вы думаете, рядовой работник исполкома или налоговой или школы способен повысить импорт ?)))))

тобто дешевi кредити дають за просто так, з мiнiмумом умов...

гагага



що цiкаво, чим бiльше кредитiв, тим гiрше i гiрше в державi... тобто дешевi кредити дають за просто так, з мiнiмумом умов...гагагащо цiкаво, чим бiльше кредитiв, тим гiрше i гiрше в державi...

Ні. Не завжди. Якщо кредит призводить до зростання чи розвитку, що у фінансовому вираженні є більшим за вартість обслуговування кредиту - то такий кредит є добрим.Подивіться на весь бізнес у світі. Хто росте за свої кошти? Відповідь ніхто. Всі тільки за кредитні або за інвестиційні гроші від продажі частки справи.Що стосується вимог за надання кредиту, то в нашій країні вони присутні тільки через тотальну корупцію. Якби її не було, то не було б і вимог.Це палка двох кінців. Напростіше це проілюструвати на прикладі дешевих кредитів від ЄБРР чи НЕФКО чи Світового Банку. Досить часто серед їхніх умов стоїть пункт що більшість обладнання має закуповуватись у європейських виробників. З одного боку, їм це дуже вигідно, адже ми платимо за те, що підтримуємо їхніх же виробників. А з іншого боку, якщо б цієї умови не було, то більшість обладнання була б із якогось заводу із Хацапетовки, але по цінах наближених до європейських.Тому однозначно стверджувати проі проне можна!