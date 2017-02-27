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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5488548954905491

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 343
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в условиях нефиксируемого курса гривны возможна ли её девальвация в принципе?
Т.е. при плавающем курсе гривна может, к примеру, укрепится в 2 раза по отношению к доляру или, наоборот, подешеветь в 2 раза с последующим отскоком.
Т.е. в будущем, при рыночном формировании валютного курса не может быть в принципе безвозвратной девальвации или ревальвации гривны?
И поэтому с долярами можно влететь, как с евро в 2011 - 2012 годах (упало на 35 - 40% относительно доляра и до сих пор там на дне уже сколько лет.)
Ваше мнение?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:17

вот в этом видео высказывается интересный взгляд на суть происходящего с гривной


С этой точки зрения, гривна и дальше будет дорогой
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:40

  Амвросий написав:вот в этом видео высказывается интересный взгляд на суть происходящего с гривной
С этой точки зрения, гривна и дальше будет дорогой

Балашов - балабол и прожектёр, популист еще похлеще нынешних "зеленых". Его мнение ценится чуть меньше ветра.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:59

  Realist написав:Ні. Не завжди. Якщо кредит призводить до зростання чи розвитку, що у фінансовому вираженні є більшим за вартість обслуговування кредиту - то такий кредит є добрим.
Подивіться на весь бізнес у світі. Хто росте за свої кошти? Відповідь ніхто. Всі тільки за кредитні або за інвестиційні гроші від продажі частки справи.


А что произойдет, если, вдруг, кредиты придется отдавать? Вот эти все огромные госдолги?
Или нынешняя экономика не предполагает такого развития, напечатаем еще, зачтем фантики, сделаем вид что ничего страшного?
Получается, что никаких реальных денег нет, только взаимные "мамой клянусь"?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:00

  p_vovk74 написав:Балашов - балабол и прожектёр, популист еще похлеще нынешних "зеленых". Его мнение ценится чуть меньше ветра.


возможно, но он говорит правильные вещи. Суть происходящего он описывает верно. Про отмену НДС он тоже абсолютно прав. Возможно в идеологии его партии 5.10 чтото неправильно. Но вещи он предлагает правильные и суть происходящего описывает в самое яблочко.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:09

  Амвросий написав:вот в этом видео высказывается интересный взгляд на суть происходящего с гривной


С этой точки зрения, гривна и дальше будет дорогой

ВІДКРИЙ ОЧІ -ПОГЛЯНЬ НА ТАБЛО :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:12

  Амвросий написав:
  p_vovk74 написав:Балашов - балабол и прожектёр, популист еще похлеще нынешних "зеленых". Его мнение ценится чуть меньше ветра.


возможно, но он говорит правильные вещи.


Так он балабол, или говорит правильные вещи?..
Не надо садиться на два стула сразу :)

Если балабол, то абсолютно неважно, что он там говорит.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 5488548954905491
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