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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:41
Уважаемые коллеги!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
любой актив дорожает когда на него повышенный спрос и дешевеет когда перенасыщение. Сейчас спрос на гривну, дефицит бюджета 300 мио недоимка по налогам 100 мио, и т.д. поэтому в перспективе возможно укрепление гривны до 23-24. Даже при умеренной эмиссии. Когда будет повышенный спрос на валюту, произойдёт девальвация, глубина которой зависит от объёма избыточной гривны на рынке. Или вы верите что вся гривневая масса чем-то обеспечена, ВВП -7,7% пенсии +10% понимаете? девальвация неизбежна.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 тра, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:03
Так может специально в матрасы и ячейки загоняют, чтобы потом к банкам претензий меньше было. Вы об этом не задумывались?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:06
ключевой график:
он на Июнь ничего не сказал
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:07
скорее всего в недвижимость, у девелоперов мощное лобби в СН, вот и спасают недострои. На что ещё можно потратить депозиты? недвижимость и валюта.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:36
Ви не в змозі фільтрувати 100% інформації на достовірність. Якщо він десь бреше, то велика імовірність, що хоча б частину тієї брехні ви не помітите. Тому таких людей НЕ ТРЕБА ДИВИТИСЬ ВЗАГАЛІ.
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