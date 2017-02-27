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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5489549054915492

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 343
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:41

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Каким будет курс доллара - прогноз Михаила Кухара
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:в условиях нефиксируемого курса гривны возможна ли её девальвация в принципе?
Т.е. при плавающем курсе гривна может, к примеру, укрепится в 2 раза по отношению к доляру или, наоборот, подешеветь в 2 раза с последующим отскоком.
любой актив дорожает когда на него повышенный спрос и дешевеет когда перенасыщение. Сейчас спрос на гривну, дефицит бюджета 300 мио недоимка по налогам 100 мио, и т.д. поэтому в перспективе возможно укрепление гривны до 23-24. Даже при умеренной эмиссии. Когда будет повышенный спрос на валюту, произойдёт девальвация, глубина которой зависит от объёма избыточной гривны на рынке. Или вы верите что вся гривневая масса чем-то обеспечена, ВВП -7,7% пенсии +10% понимаете? девальвация неизбежна.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 тра, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:03

  Petro2004 написав:А для чого у населення залучати депозитами? Люди сидять запаковані у матраси та ячейки. Як скористатись цим ресурсом - мозгів не хватає, краще його розмити емісією, грошову масу надрукувати!


Так может специально в матрасы и ячейки загоняют, чтобы потом к банкам претензий меньше было. Вы об этом не задумывались? :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:06

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Каким будет курс доллара - прогноз Михаила Кухара


ключевой график:
https://youtu.be/Fd2zKkR6nVg?t=168


он на Июнь ничего не сказал :(
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:07

  Амвросий написав:
  Petro2004 написав:А для чого у населення залучати депозитами? Люди сидять запаковані у матраси та ячейки. Як скористатись цим ресурсом - мозгів не хватає, краще його розмити емісією, грошову масу надрукувати!


Так может специально в матрасы и ячейки загоняют, чтобы потом к банкам претензий меньше было. Вы об этом не задумывались? :D

скорее всего в недвижимость, у девелоперов мощное лобби в СН, вот и спасают недострои. На что ещё можно потратить депозиты? недвижимость и валюта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:36

  Амвросий написав:
  sergey_sryvkin написав:Если балабол, то абсолютно неважно, что он там говорит.

Вещи говорит правильные. Как обычно делают - говорят 90% правды чтобы люди начали верить и 10% своего :D
Я ему тоже не доверяю, но в указанном видео, он прав пожалуй на все 100.


Ви не в змозі фільтрувати 100% інформації на достовірність. Якщо він десь бреше, то велика імовірність, що хоча б частину тієї брехні ви не помітите. Тому таких людей НЕ ТРЕБА ДИВИТИСЬ ВЗАГАЛІ.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 5489549054915492
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