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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5490549154925493

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 343
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.05.2020..............25.05.2020
дата розрахунку..............21.05.2020..............22.05.2020
Євро.................................29,4616....................29,1676
Долар США......................26,7699....................26,7556
После полудня доллар отыграл почти копейку.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, отрабатывая рост индекса доллара, относительно евро гривна укрепилась. После утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек. После небольшой паузы выросли на 2 копейки и надолго уравновесились.
Простояв без движения 3 часа, после обеда выросли на 1.5 копейки. Около 15, на уже пустом рынке, о чем говорит расширение спреда до 4 копеек, прибавили еще 1.5 копейки. После 15-30 Рыжик, похоже, продолжает хулиганить - развеселился к вечеру пятницы.
Официальный курс встретили котировками 26.7800 - 26.8200. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

На следующей неделе возможна некоторая суетливость на валютном рынке, связанная в работой в режиме ТОМ в понедельник. В США будет выходной по случаю Дня Памяти. Не исключено, что Рыжик начал отмечать его уже сегодня.

Этот день в истории:
2019 - 26.3047 (+19) +45
2018 - 26.0712 (-1) +68

2017 - 26.3419 (-2)
2016 - 25.2015 (-5)
  buratinyo написав:
  Сибарит написав:... Клиентские спрос и предложение уравновесились. Такое равновесие дает основание утверждать, что рост курса был скорее эмоциональным, чем фундаментальным.


Прошу прощения, но хотелось бы уточнить - что именно Вы вкладываете под эти понятия?

Ведь эмоции это следствия фундамента, а не независимый аспект на валютном рынке. :)

Я даже не знаю, как уточнить?
Я, вроде, обосновал вывод в первом из двух процитированных предложений.
Паритет клиентского спроса и предложения с очень легким преимуществом предложения говорит о том, что всему бизнесу валюты хватает. Легкий перекос в сторону спроса создали банки, играясь своими позициями. Эмоции были вызваны безоборотным ростом котировок во вторник к концу сессии, которая отличалась впечатляющим избытком предложения. Напомню, что НБУ во вторник пришлось выкупить 158 млн, чтобы уравновесить рынок. Вряд ли появление запоздалого покупателя можно считать фундаментом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:02

15-50:
Харьков 26.85 - 26.92 (утром 26.82 - 26.87)
Диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа: 26.85 - 26.92..26.95 (ПОВ, опт). Курс $ вырос вслед за межбанком. Спред 7-10 коп.

Сумы 26.80 - 26.90 (26.75 - 26.90)
Полтава 26.75 - 26.90 (26.70 - 26.90)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Petro2004 написав:Хто там розказував про інтелектуальні здібності дяді Яші?


На фоні зелених дилетантів, дядя Яша - останній острівок виваженості та професійності!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:32

Уточнил курс в Полтаве: 26.85 - 26.90..26.95
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:37

  V2 написав:
  Petro2004 написав:Хто там розказував про інтелектуальні здібності дяді Яші?


На фоні зелених дилетантів, дядя Яша - останній острівок виваженості та професійності!

ВФЯ теж був видний мужчина, i шо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:48

22.05.20 15:47
Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат
Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.
С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в апреле составило 16,7%, по сравнению с 8,6% в марте и 4,1% в феврале.
По отношению к марту 2020 года падение промышленного производства в апреле составило 12,8%, однако с коррекцией на количество рабочих дней спад составил 6%.
В перерабатывающей промышленности в апреле 2020 года к апрелю 2019 года падение без учета коррекции составило 20,3%.

В целом за январь-апрель 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:53

  V2 написав:
  Petro2004 написав:Хто там розказував про інтелектуальні здібності дяді Яші?


На фоні зелених дилетантів, дядя Яша - останній острівок виваженості та професійності!
последние снижения учетных ставок говорит об обратном, не могут деньги стоить дёшево для того кто по уши в долгах. Тому кто дает в долг должна быть мотивация рисковать. Это закон экономики, чем больше риски - тем выше стоимость денег. А они решили что законами экономики управляет учетная ставка и рефинанс. В истории есть примеры что будет если пытаться обмануть рынок - останется наше правительство наедине с печатным станком.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:06

Помню недавно были проблемы с отдачей валютных депо , забрал без всяких напрягов немаленький депозит сегодня.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:15

  Гурман написав:Помню недавно были проблемы с отдачей валютных депо , забрал без всяких напрягов немаленький депозит сегодня.

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сірий
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