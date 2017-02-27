Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:01

buratinyo написав: Сибарит написав: ... Клиентские спрос и предложение уравновесились. Такое равновесие дает основание утверждать, что рост курса был скорее эмоциональным, чем фундаментальным. ... Клиентские спрос и предложение уравновесились. Такое равновесие дает основание утверждать, что рост курса был скорее, чем



Прошу прощения, но хотелось бы уточнить - что именно Вы вкладываете под эти понятия?



Ведь эмоции это следствия фундамента, а не независимый аспект на валютном рынке. Прошу прощения, но хотелось бы уточнить - что именно Вы вкладываете под эти понятия?Ведь эмоции это следствия фундамента, а не независимый аспект на валютном рынке.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............22.05.2020..............25.05.2020дата розрахунку..............21.05.2020..............22.05.2020Євро.................................29,4616....................29,1676Долар США......................26,7699....................После полудня доллар отыграл почти копейку.Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, отрабатывая рост индекса доллара, относительно евро гривна укрепилась. После утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек. После небольшой паузы выросли на 2 копейки и надолго уравновесились.Простояв без движения 3 часа, после обеда выросли на 1.5 копейки. Около 15, на уже пустом рынке, о чем говорит расширение спреда до 4 копеек, прибавили еще 1.5 копейки. После 15-30 Рыжик, похоже, продолжает хулиганить - развеселился к вечеру пятницы.Официальный курс встретили котировками 26.7800 - 26.8200. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.Не исключено, что Рыжик начал отмечать его уже сегодня.Этот день в истории:2019 - 26.3047 (+19) +452018 - 26.0712 (-1) +682017 - 26.3419 (-2)2016 - 25.2015 (-5)Я даже не знаю, как уточнить?Я, вроде, обосновал вывод в первом из двух процитированных предложений.Паритет клиентского спроса и предложения с очень легким преимуществом предложения говорит о том, что всему бизнесу валюты хватает. Легкий перекос в сторону спроса создали банки, играясь своими позициями. Эмоции были вызваны безоборотным ростом котировок во вторник к концу сессии, которая отличалась впечатляющим избытком предложения. Напомню, что НБУ во вторник пришлось выкупить 158 млн, чтобы уравновесить рынок. Вряд ли появление запоздалого покупателя можно считать фундаментом.