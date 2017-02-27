Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............22.05.2020..............25.05.2020 дата розрахунку..............21.05.2020..............22.05.2020 Євро.................................29,4616....................29,1676 Долар США......................26,7699....................26,7556 После полудня доллар отыграл почти копейку. Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, отрабатывая рост индекса доллара, относительно евро гривна укрепилась. После утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек. После небольшой паузы выросли на 2 копейки и надолго уравновесились. Простояв без движения 3 часа, после обеда выросли на 1.5 копейки. Около 15, на уже пустом рынке, о чем говорит расширение спреда до 4 копеек, прибавили еще 1.5 копейки. После 15-30 Рыжик, похоже, продолжает хулиганить - развеселился к вечеру пятницы. Официальный курс встретили котировками 26.7800 - 26.8200. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.
На следующей неделе возможна некоторая суетливость на валютном рынке, связанная в работой в режиме ТОМ в понедельник. В США будет выходной по случаю Дня Памяти. Не исключено, что Рыжик начал отмечать его уже сегодня.
Этот день в истории: 2019 - 26.3047 (+19) +45 2018 - 26.0712 (-1) +68
2017 - 26.3419 (-2) 2016 - 25.2015 (-5)
buratinyo написав:
Сибарит написав:... Клиентские спрос и предложение уравновесились. Такое равновесие дает основание утверждать, что рост курса был скорее эмоциональным, чем фундаментальным.
Прошу прощения, но хотелось бы уточнить - что именно Вы вкладываете под эти понятия?
Ведь эмоции это следствия фундамента, а не независимый аспект на валютном рынке.
Я даже не знаю, как уточнить? Я, вроде, обосновал вывод в первом из двух процитированных предложений. Паритет клиентского спроса и предложения с очень легким преимуществом предложения говорит о том, что всему бизнесу валюты хватает. Легкий перекос в сторону спроса создали банки, играясь своими позициями. Эмоции были вызваны безоборотным ростом котировок во вторник к концу сессии, которая отличалась впечатляющим избытком предложения. Напомню, что НБУ во вторник пришлось выкупить 158 млн, чтобы уравновесить рынок. Вряд ли появление запоздалого покупателя можно считать фундаментом.
22.05.20 15:47 Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%. С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в апреле составило 16,7%, по сравнению с 8,6% в марте и 4,1% в феврале. По отношению к марту 2020 года падение промышленного производства в апреле составило 12,8%, однако с коррекцией на количество рабочих дней спад составил 6%. В перерабатывающей промышленности в апреле 2020 года к апрелю 2019 года падение без учета коррекции составило 20,3%.
В целом за январь-апрель 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%.
Petro2004 написав:Хто там розказував про інтелектуальні здібності дяді Яші?
На фоні зелених дилетантів, дядя Яша - останній острівок виваженості та професійності!
последние снижения учетных ставок говорит об обратном, не могут деньги стоить дёшево для того кто по уши в долгах. Тому кто дает в долг должна быть мотивация рисковать. Это закон экономики, чем больше риски - тем выше стоимость денег. А они решили что законами экономики управляет учетная ставка и рефинанс. В истории есть примеры что будет если пытаться обмануть рынок - останется наше правительство наедине с печатным станком.