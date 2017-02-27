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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5492549354945495>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вообще очень хочется курс увидеть 23 в ближайшее время
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:33

  PS4 написав:вообще очень хочется курс увидеть 23 в ближайшее время

23 не будет. 26 - да, может даже 25.5
Но не 23
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:34

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 18 -22.05.2020 НБУ купил на МБ 228 млн. Все интервенции осуществлены по единому курсу.
Ничего не продавал.

По дням:
- понедельник - 70;
- вторник - 158.
Со среды по пятницу интервенций не было.

С начала года чистая продажа составила 135.2 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36

  PS4 написав:вообще очень хочется курс увидеть 23 в ближайшее время

хоча б...26,5...я би швиденько шмигнув в долар і експериментів би більше не проводив :(
vovamuha007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Киеве курс на продажу $ подходит к 27, хотя с утра был 26,8 и предложение превышало спрос, активности не было. Пошел загон парнокопытных)
Noble
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:02

  vovamuha007 написав:
  PS4 написав:вообще очень хочется курс увидеть 23 в ближайшее время

хоча б...26,5...я би швиденько шмигнув в долар і експериментів би більше не проводив :(

Откройте депо на год под 8% нетто,и срочно сдайте доллар по 26.9,вот вам будет эксперимент,а потом будете иметь кучу удовольствия,если будет совсем невмоготу,то зайдите на сайты с окончанием .ру,там много описано о загнивающей Америке,о крахе доллара,о гиперинфляции доллара,короче любой шизофреник может найти сладкие и понятные слова :lol:

Что-то на миняйле истерика случилась от послеобеденного рыжика на межбанке,там засветили аск по 26.90,и наличка столицы решила дружно засветить приём по 26.90.

Вот так мгновенно ревальвация улетучивается(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:05

  pesikot написав:
  Petro2004 написав:Дебіли нацбанківські! Хто там розказував про інтелектуальні здібності дяді Яші?

Прежде чем кого-то называть де***, разберитесь в теме

Сегодняшний НБУ остается, по-настоящему, независимым органом власти, как и должно быть. Поддерживают стабильность гривны и ликвидность банковской системы. Вы что-нибудь слышали о задержке платежей на карантине ?
Да и профессионализму дяде Яше не занимать, в банковской сфере с 1992 года

i Рожкова :shock:
....
що сказали Яшi друзi ззакордону, то й робить,
але це нi "независимый" нi "орган власти"

курс 23+ в груднi 2019, теж доказ проффесiоналiзму ?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 тра, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Что-то на миняйле истерика случилась от послеобеденного рыжика на межбанке,там засветили аск по 26.90,и наличка столицы решила дружно засветить приём по 26.90.

Вот так мгновенно ревальвация улетучивается(((

Агония, это так же, как и таксисты последние дни перед открытием транспорта ломят нереальные цены (с одного конца города в другой от 500 грн.).
Noble
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Noble написав:Пошел загон парнокопытных)

больше всего их загнали при курсе 8, бедняжки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

это пятница
vitaliian
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