pesikot написав: Petro2004 написав: Дебіли нацбанківські! Хто там розказував про інтелектуальні здібності дяді Яші? Дебіли нацбанківські! Хто там розказував про інтелектуальні здібності дяді Яші?

Прежде чем кого-то называть де***, разберитесь в теме



Сегодняшний НБУ остается, по-настоящему, независимым органом власти, как и должно быть. Поддерживают стабильность гривны и ликвидность банковской системы. Вы что-нибудь слышали о задержке платежей на карантине ?

i Рожкова

....

що сказали Яшi друзi ззакордону, то й робить,

але це нi "независимый" нi "орган власти"



