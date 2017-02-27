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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вообще очень хочется курс увидеть 23 в ближайшее время
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:33
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:34
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 18 -22.05.2020 НБУ купил на МБ 228 млн. Все интервенции осуществлены по единому курсу.
Ничего не продавал.
По дням:
- понедельник - 70;
- вторник - 158.
Со среды по пятницу интервенций не было.
С начала года чистая продажа составила 135.2 млн.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Киеве курс на продажу $ подходит к 27, хотя с утра был 26,8 и предложение превышало спрос, активности не было. Пошел загон парнокопытных)
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:02
Откройте депо на год под 8% нетто,и срочно сдайте доллар по 26.9,вот вам будет эксперимент,а потом будете иметь кучу удовольствия,если будет совсем невмоготу,то зайдите на сайты с окончанием .ру,там много описано о загнивающей Америке,о крахе доллара,о гиперинфляции доллара,короче любой шизофреник может найти сладкие и понятные слова
Что-то на миняйле истерика случилась от послеобеденного рыжика на межбанке,там засветили аск по 26.90,и наличка столицы решила дружно засветить приём по 26.90.
Вот так мгновенно ревальвация улетучивается(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:05
i Рожкова
....
що сказали Яшi друзi ззакордону, то й робить,
але це нi "независимый" нi "орган власти"
курс 23+ в груднi 2019, теж доказ проффесiоналiзму ?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 тра, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Агония, это так же, как и таксисты последние дни перед открытием транспорта ломят нереальные цены (с одного конца города в другой от 500 грн.).
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это пятница
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