Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:44

Noble написав: somilitark написав: Что-то на миняйле истерика случилась от послеобеденного рыжика на межбанке,там засветили аск по 26.90,и наличка столицы решила дружно засветить приём по 26.90.



Вот так мгновенно ревальвация улетучивается((( Что-то на миняйле истерика случилась от послеобеденного рыжика на межбанке,там засветили аск по 26.90,и наличка столицы решила дружно засветить приём по 26.90.Вот так мгновенно ревальвация улетучивается(((

Агония, это так же, как и таксисты последние дни перед открытием транспорта ломят нереальные цены (с одного конца города в другой от 500 грн.). Агония, это так же, как и таксисты последние дни перед открытием транспорта ломят нереальные цены (с одного конца города в другой от 500 грн.).

А можно перевести?Что вы имели ввиду?До понедельника будет вагон траншей от МВФ и пр. на 10 ярдов долларов и курс вернётся если не на 16,то хотя бы на 23?А что не так с маршрутками?Думаете много их выйдет на линии с нереальными пробками\тянучками,старым тарифом в 7-8 грн. и возможностью взять на борт не 30-40 человек за рейс как обычно,а максимум 10-15?Или уже дипломнета и Алекса06 совсем не слушают и боты вытащили из шкафа немножко запыленную учётку?Которая выберет удобные точки входа в грндепо и будет проповедовать "не вестись на загоны?"Интересно,вот я разместил депо в начале 2014-го,пусть даже под 25% годовых при курсе 8,догнал бы я через 6 лет курс 27 сложным процентом?Или ещё немного надо посидеть и позаклинать на форумах под десятком ников?п.с. прикинул,если зайти в январе 2014-го под 25% годовых,далее с учётом введённого не дефолтным сеней налога,если даже под 15% годовых иметь чистыми(это надо было пастись постоянно на грани фола в михайловских и платинумах),то сейчас даже не дотянем до эквивалента курса 20!!!Вот такая арифметика,вот что значит не вестись на загоны,а если попасть опять на кратный девал и разместится под 8% годовых,то так можно даже и хвост поезда не увидеть и получить 30-40% от тела за год два