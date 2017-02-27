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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5492549354945495

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:29

  flyman написав:i Рожкова :shock:
....
що сказали Яшi друзi ззакордону, то й робить,
але це нi "независимый" нi "орган власти"

Есть доказательства ?

  flyman написав:курс 23+ в груднi 2019, теж доказ проффесiоналiзму ?

А когда навалом валюты не межбанке, то надо дорого выкупать ?
Почему ты не купил свой подвал в три раза дороже ? :) подвалов-то много было
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:31

НБУ сегодня выдал 6 банкам кредиты рефинансирования на 84 дня на сумму 1,46 млрд грн.

Банки продолжают покупать у нерезов ОВГЗ за кредиты НБУ.

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:36

  somilitark написав:Откройте депо на год под 8% нетто


зачем на год, на вильных коштах и краткосрочных депо под 10-15%. В любой момент можно снять и перевести в доллар. Ближайшую неделю врядли выше 27 будет, а там видно будет :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:41

  сірий написав:
  Гурман написав:Помню недавно были проблемы с отдачей валютных депо , забрал без всяких напрягов немаленький депозит сегодня.

Адрес?

Домашній ? :) ;) :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:44

  Noble написав:
  somilitark написав:Что-то на миняйле истерика случилась от послеобеденного рыжика на межбанке,там засветили аск по 26.90,и наличка столицы решила дружно засветить приём по 26.90.

Вот так мгновенно ревальвация улетучивается(((

Агония, это так же, как и таксисты последние дни перед открытием транспорта ломят нереальные цены (с одного конца города в другой от 500 грн.).

А можно перевести?
Что вы имели ввиду?
До понедельника будет вагон траншей от МВФ и пр. на 10 ярдов долларов и курс вернётся если не на 16,то хотя бы на 23?

А что не так с маршрутками?
Думаете много их выйдет на линии с нереальными пробками\тянучками,старым тарифом в 7-8 грн. и возможностью взять на борт не 30-40 человек за рейс как обычно,а максимум 10-15?

Или уже дипломнета и Алекса06 совсем не слушают и боты вытащили из шкафа немножко запыленную учётку?
Которая выберет удобные точки входа в грндепо и будет проповедовать "не вестись на загоны?"

Интересно,вот я разместил депо в начале 2014-го,пусть даже под 25% годовых при курсе 8,догнал бы я через 6 лет курс 27 сложным процентом?
Или ещё немного надо посидеть и позаклинать на форумах под десятком ников?

п.с. прикинул,если зайти в январе 2014-го под 25% годовых,далее с учётом введённого не дефолтным сеней налога,если даже под 15% годовых иметь чистыми(это надо было пастись постоянно на грани фола в михайловских и платинумах),то сейчас даже не дотянем до эквивалента курса 20!!!
Вот такая арифметика,вот что значит не вестись на загоны,а если попасть опять на кратный девал и разместится под 8% годовых,то так можно даже и хвост поезда не увидеть и получить 30-40% от тела за год два :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:45

  vitaliian написав:это пятница

...і це тільки п'ятниця...боюсь припустити, що з неділлі буде :(
vovamuha007
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