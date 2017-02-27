Есть доказательства ?
А когда навалом валюты не межбанке, то надо дорого выкупать ?
Почему ты не купил свой подвал в три раза дороже ? подвалов-то много было
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:29
Есть доказательства ?
А когда навалом валюты не межбанке, то надо дорого выкупать ?
Почему ты не купил свой подвал в три раза дороже ? подвалов-то много было
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:31
НБУ сегодня выдал 6 банкам кредиты рефинансирования на 84 дня на сумму 1,46 млрд грн.
Банки продолжают покупать у нерезов ОВГЗ за кредиты НБУ.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:36
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:41
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:44
А можно перевести?
Что вы имели ввиду?
До понедельника будет вагон траншей от МВФ и пр. на 10 ярдов долларов и курс вернётся если не на 16,то хотя бы на 23?
А что не так с маршрутками?
Думаете много их выйдет на линии с нереальными пробками\тянучками,старым тарифом в 7-8 грн. и возможностью взять на борт не 30-40 человек за рейс как обычно,а максимум 10-15?
Или уже дипломнета и Алекса06 совсем не слушают и боты вытащили из шкафа немножко запыленную учётку?
Которая выберет удобные точки входа в грндепо и будет проповедовать "не вестись на загоны?"
Интересно,вот я разместил депо в начале 2014-го,пусть даже под 25% годовых при курсе 8,догнал бы я через 6 лет курс 27 сложным процентом?
Или ещё немного надо посидеть и позаклинать на форумах под десятком ников?
п.с. прикинул,если зайти в январе 2014-го под 25% годовых,далее с учётом введённого не дефолтным сеней налога,если даже под 15% годовых иметь чистыми(это надо было пастись постоянно на грани фола в михайловских и платинумах),то сейчас даже не дотянем до эквивалента курса 20!!!
Вот такая арифметика,вот что значит не вестись на загоны,а если попасть опять на кратный девал и разместится под 8% годовых,то так можно даже и хвост поезда не увидеть и получить 30-40% от тела за год два
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:45
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