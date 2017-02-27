somilitark написав:А можно перевести? Что вы имели ввиду? До понедельника будет вагон траншей от МВФ и пр. на 10 ярдов долларов и курс вернётся если не на 16,то хотя бы на 23?
А что не так с маршрутками? Думаете много их выйдет на линии с нереальными пробками\тянучками,старым тарифом в 7-8 грн. и возможностью взять на борт не 30-40 человек за рейс как обычно,а максимум 10-15?
Или уже дипломнета и Алекса06 совсем не слушают и боты вытащили из шкафа немножко запыленную учётку? Которая выберет удобные точки входа в грндепо и будет проповедовать "не вестись на загоны?"
Интересно,вот я разместил депо в начале 2014-го,пусть даже под 25% годовых при курсе 8,догнал бы я через 6 лет курс 27 сложным процентом? Или ещё немного надо посидеть и позаклинать на форумах под десятком ников?
п.с. прикинул,если зайти в январе 2014-го под 25% годовых,далее с учётом введённого не дефолтным сеней налога,если даже под 15% годовых иметь чистыми(это надо было пастись постоянно на грани фола в михайловских и платинумах),то сейчас даже не дотянем до эквивалента курса 20!!! Вот такая арифметика,вот что значит не вестись на загоны,а если попасть опять на кратный девал и разместится под 8% годовых,то так можно даже и хвост поезда не увидеть и получить 30-40% от тела за год два
Так никто не отговаривает, покупайте, пока 27 Тут для себя каждый решает сам, рискнуть, или немного потерять. Из того что я вижу сейчас - курс спекулятивный.
Банки дураки? Там уже видимо табуреточки у подъезда поставили,хотя Аркада формально "ещё при деле". Если есть лям,то проверьтесь,я помню когда курс ускакал за 20,то финики по 15 или 16 принимали на валютный депо гривну,самое смешное,что потом не было никаких вопросов у фонда к таким финтам ушами,значит много своих прикормилось.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.