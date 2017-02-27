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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54945495549654975498>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:14

  somilitark написав:А можно перевести?
Что вы имели ввиду?
До понедельника будет вагон траншей от МВФ и пр. на 10 ярдов долларов и курс вернётся если не на 16,то хотя бы на 23?

А что не так с маршрутками?
Думаете много их выйдет на линии с нереальными пробками\тянучками,старым тарифом в 7-8 грн. и возможностью взять на борт не 30-40 человек за рейс как обычно,а максимум 10-15?

Или уже дипломнета и Алекса06 совсем не слушают и боты вытащили из шкафа немножко запыленную учётку?
Которая выберет удобные точки входа в грндепо и будет проповедовать "не вестись на загоны?"

Интересно,вот я разместил депо в начале 2014-го,пусть даже под 25% годовых при курсе 8,догнал бы я через 6 лет курс 27 сложным процентом?
Или ещё немного надо посидеть и позаклинать на форумах под десятком ников?

п.с. прикинул,если зайти в январе 2014-го под 25% годовых,далее с учётом введённого не дефолтным сеней налога,если даже под 15% годовых иметь чистыми(это надо было пастись постоянно на грани фола в михайловских и платинумах),то сейчас даже не дотянем до эквивалента курса 20!!!
Вот такая арифметика,вот что значит не вестись на загоны,а если попасть опять на кратный девал и разместится под 8% годовых,то так можно даже и хвост поезда не увидеть и получить 30-40% от тела за год два

Так никто не отговаривает, покупайте, пока 27 :) Тут для себя каждый решает сам, рискнуть, или немного потерять. Из того что я вижу сейчас - курс спекулятивный.
Noble
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Ликвидность банков на очень высоком уровне,187 ярдов,пока хватает всем бабла,даже ОВГЗ вёдрами приобретать!

пусть аркаде под 19% нальют. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:19

  vitaliian написав:
  somilitark написав:Ликвидность банков на очень высоком уровне,187 ярдов,пока хватает всем бабла,даже ОВГЗ вёдрами приобретать!

пусть аркаде под 19% нальют. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/


интересно, под фонд можно взять. Бумажки все есть под фонд? Строитель банкрот почти.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:23

  Noble написав:Так никто не отговаривает, покупайте, пока 27 :) Тут для себя каждый решает сам, рискнуть, или немного потерять. Из того что я вижу сейчас - курс спекулятивный.


з цими спекулятивними курсами :( ...я тепер знаю звідкіля виділяється адреналін...
vovamuha007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:23

  proftpd66 написав:
  vitaliian написав:
  somilitark написав:Ликвидность банков на очень высоком уровне,187 ярдов,пока хватает всем бабла,даже ОВГЗ вёдрами приобретать!

пусть аркаде под 19% нальют. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/


интересно, под фонд можно взять. Бумажки все есть под фонд? Строитель банкрот почти.

где то писали что им запретили принимать депозиты у физлиц, но возможно это слухи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:24

  vitaliian написав:
  somilitark написав:Ликвидность банков на очень высоком уровне,187 ярдов,пока хватает всем бабла,даже ОВГЗ вёдрами приобретать!

пусть аркаде под 19% нальют. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/

Банки дураки?
Там уже видимо табуреточки у подъезда поставили,хотя Аркада формально "ещё при деле".
Если есть лям,то проверьтесь,я помню когда курс ускакал за 20,то финики по 15 или 16 принимали на валютный депо гривну,самое смешное,что потом не было никаких вопросов у фонда к таким финтам ушами,значит много своих прикормилось.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Неделю назад вы предлагали гривневый депозит до выборов в местные советы?
Что поменялось?
я за текущие счета, вы меня с кем то путаете)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:28

  Noble написав: Из того что я вижу сейчас - курс спекулятивный.


Вот за что мне нравится пропаганда,что она никогда не меняется,такая же тупая и примитивная,не важно с какого утюга она доносится :mrgreen:

Плясали гуляли и опять прискакали к пресловутому ЭОК :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:30

proftpd66

В укргазе доходность 15% на текущих счетах?

Вы точно математику проходили?

Или сразу писать начали?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
vitaliian
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