Ещё лучше,ванговать ощутимый девал и сидеть на текущем грнсчёте с кучей головняков и под смешные проценты?
Точно путаю,может у вас разные операторы учётков,вахтово понедельно работаете?(((
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:34
Ещё лучше,ванговать ощутимый девал и сидеть на текущем грнсчёте с кучей головняков и под смешные проценты?
Точно путаю,может у вас разные операторы учётков,вахтово понедельно работаете?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:35
выдается карта на год, у меня там до Ноября (вроде бы), там точно 15%. Там минимальный остаток 15%, а все остальное 5-6%. Я спрашивал у экспертов на Июнь. Ув. Михаил Кухар не сообщил бесплатно на Июнь, пока, ничего.
(Эрик/Охря сообщали на Июнь выплаты по ОВГЗ большие)
Много сейчас банков, которые, 12%(10% дают). Форвард - хорошая отчетность. Белки могут попасть в фонд до 200к. Тем не менее деньги не потреяются. Главное наликом снимать
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Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 22 тра, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:38
смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".
что значит отмена карантина!
Востаннє редагувалось Grand Touring в П'ят 22 тра, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:39
их % мне даром не надо, жду хорошего курса. и у меня одна учётная запись.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:40
на початку року були ставки рівня 18-19% річних в багатьох банках
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:42
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43
в начале 2019. Шарик был 17%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:47
в апреле доллар не отдавали, но потом стали отдавать. Самолёты... Гривну и в апреле отдавали и сейчас вроде проблем нет. По крайней мере в отделениях неделю назад всё спокойно было
По процентам выше отписали.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:54
А за снятие 1% куда улетучился?
9.6% годовых,минус 1% при выходе.
Оказывается уже у них 0.5% за снятие плюс 1 грн.
плюс надо пастись полный месяц,чтобы получить заветные 12% брутто и 0.8% чистыми в месяц, минус 0.5% комиссии.
Что выходит,зашли сейчас,полный месяц до 1-го числа не пролежал вклад,значит ставка 5% годовых, 9 дней под 4% чистыми,потом типа будет уже 12.
За эти 9 дней накапает 4\365,аж 0.1%.
Потом надо долго сидеть и ждать.
Условно вы просидели до начала августа,накапало ещё 1.6%.
Выходит 1.7% навара, вы же говорите про девал,то надо будет в начале августа уже точно уходить в зелень.Минус 0.5% за снятие.
Если сейчас не взять по 26.95,то точка безубыточности в августе 27.27.
Когда идёт девал,существенный и неизбежный как вы сегодня говорили,то эти 32 копейки проскакивают за одень ясный день.
Это точно круче ЭОК,это высшая математика,я к такому точно не готов,плюс можно услышать: нет гривны,приходите завтра,тупо не отпустим на выход и т.д.
Но наверное вам виднее.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:55
Постите лучше 2013-й,там было слаще
Плюс задним числом всегда прибыльно выходит(((((((((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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