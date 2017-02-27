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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5495549654975498>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:34

  vitaliian написав:я за текущие счета, вы меня с кем то путаете)

Ещё лучше,ванговать ощутимый девал и сидеть на текущем грнсчёте с кучей головняков и под смешные проценты?

Точно путаю,может у вас разные операторы учётков,вахтово понедельно работаете?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:35

  somilitark написав:proftpd66

В укргазе доходность 15% на текущих счетах?

Вы точно математику проходили?

Или сразу писать начали?


выдается карта на год, у меня там до Ноября (вроде бы), там точно 15%. Там минимальный остаток 15%, а все остальное 5-6%. Я спрашивал у экспертов на Июнь. Ув. Михаил Кухар не сообщил бесплатно на Июнь, пока, ничего.

(Эрик/Охря сообщали на Июнь выплаты по ОВГЗ большие)

Много сейчас банков, которые, 12%(10% дают). Форвард - хорошая отчетность. Белки могут попасть в фонд до 200к. Тем не менее деньги не потреяются. Главное наликом снимать

+
  vitaliian написав:
  somilitark написав:В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 22 тра, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:38

смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".Зображення
что значит отмена карантина!
Востаннє редагувалось Grand Touring в П'ят 22 тра, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:39

  somilitark написав:
  vitaliian написав:я за текущие счета, вы меня с кем то путаете)

Ещё лучше,ванговать ощутимый девал и сидеть на текущем грнсчёте с кучей головняков и под смешные проценты?

Точно путаю,может у вас разные операторы учётков,вахтово понедельно работаете?(((

их % мне даром не надо, жду хорошего курса. и у меня одна учётная запись.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:40

  vitaliian написав:
  somilitark написав:В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.


на початку року були ставки рівня 18-19% річних в багатьох банках
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:42

  greenozon написав:
  vitaliian написав:
  somilitark написав:В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.


на початку року були ставки рівня 18-19% річних в багатьох банках

по текущим счетам? серьёзно?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43

  vitaliian написав:
  greenozon написав:
  vitaliian написав:15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.


на початку року були ставки рівня 18-19% річних в багатьох банках

по текущим счетам? серьёзно?


в начале 2019. Шарик был 17%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:47

  somilitark написав:Я забирал в мае небольшой грндепо в приличном банке несколько дней с боями как в 2009-м.


в апреле доллар не отдавали, но потом стали отдавать. Самолёты... :mrgreen: Гривну и в апреле отдавали и сейчас вроде проблем нет. По крайней мере в отделениях неделю назад всё спокойно было :)

По процентам выше отписали.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:54

  vitaliian написав:
  somilitark написав:В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.

А за снятие 1% куда улетучился?
9.6% годовых,минус 1% при выходе.
Оказывается уже у них 0.5% за снятие плюс 1 грн.

плюс надо пастись полный месяц,чтобы получить заветные 12% брутто и 0.8% чистыми в месяц, минус 0.5% комиссии.

Что выходит,зашли сейчас,полный месяц до 1-го числа не пролежал вклад,значит ставка 5% годовых, 9 дней под 4% чистыми,потом типа будет уже 12.
За эти 9 дней накапает 4\365,аж 0.1%.
Потом надо долго сидеть и ждать.
Условно вы просидели до начала августа,накапало ещё 1.6%.
Выходит 1.7% навара, вы же говорите про девал,то надо будет в начале августа уже точно уходить в зелень.Минус 0.5% за снятие.
Если сейчас не взять по 26.95,то точка безубыточности в августе 27.27.
Когда идёт девал,существенный и неизбежный как вы сегодня говорили,то эти 32 копейки проскакивают за одень ясный день.

Это точно круче ЭОК,это высшая математика,я к такому точно не готов,плюс можно услышать: нет гривны,приходите завтра,тупо не отпустим на выход и т.д.

Но наверное вам виднее. :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:55

  proftpd66 написав:]

в начале 2019. Шарик был 17%.

Постите лучше 2013-й,там было слаще :P

Плюс задним числом всегда прибыльно выходит(((((((((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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