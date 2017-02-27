Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:54

vitaliian написав: somilitark написав: В укргазе доходность 15% на текущих счетах В укргазе доходность 15% на текущих счетах 15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало. 15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.

А за снятие 1% куда улетучился?9.6% годовых,минус 1% при выходе.Оказывается уже у них 0.5% за снятие плюс 1 грн.плюс надо пастись полный месяц,чтобы получить заветные 12% брутто и 0.8% чистыми в месяц, минус 0.5% комиссии.Что выходит,зашли сейчас,полный месяц до 1-го числа не пролежал вклад,значит ставка 5% годовых, 9 дней под 4% чистыми,потом типа будет уже 12.За эти 9 дней накапает 4\365,аж 0.1%.Потом надо долго сидеть и ждать.Условно вы просидели до начала августа,накапало ещё 1.6%.Выходит 1.7% навара, вы же говорите про девал,то надо будет в начале августа уже точно уходить в зелень.Минус 0.5% за снятие.Если сейчас не взять по 26.95,то точка безубыточности в августе 27.27.Когда идёт девал,существенный и неизбежный как вы сегодня говорили,то эти 32 копейки проскакивают за одень ясный день.Это точно круче ЭОК,это высшая математика,я к такому точно не готов,плюс можно услышать: нет гривны,приходите завтра,тупо не отпустим на выход и т.д.Но наверное вам виднее.