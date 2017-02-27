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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:04
somilitark написав:
А за снятие 1% куда улетучился?
забирайте р2р на карту моно потом сэп на любой текущий с которого выдача без комиссий.
somilitark написав:
Когда идёт девал,существенный и неизбежный как вы сегодня говорили,то эти 32 копейки проскакивают за одень ясный день.
вам же скали что их % нам даром не надо, когда начнется шухер нужен будет онлайн-обмен, поэтому у меня есть карты 5 банков с онлайн-обменами, не с наличкой же бегать? укргазу можно доверять больше фонда, это важнее чем их 12% прозапаса.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 22 тра, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:05
vitaliian написав: somilitark написав:
В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
Кто столбил ещё остались 19% в ТАСе
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:08
somilitark написав: vitaliian написав: somilitark написав:
В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
А за снятие 1% куда улетучился?
9.6% годовых,минус 1% при выходе.
Оказывается уже у них 0.5% за снятие плюс 1 грн.
плюс надо пастись полный месяц,чтобы получить заветные 12% брутто и 0.8% чистыми в месяц, минус 0.5% комиссии.
Что выходит,зашли сейчас,полный месяц до 1-го числа не пролежал вклад,значит ставка 5% годовых, 9 дней под 4% чистыми,потом типа будет уже 12.
За эти 9 дней накапает 4\365,аж 0.1%.
Потом надо долго сидеть и ждать.
Условно вы просидели до начала августа,накапало ещё 1.6%.
Выходит 1.7% навара, вы же говорите про девал,то надо будет в начале августа уже точно уходить в зелень.Минус 0.5% за снятие.
Если сейчас не взять по 26.95,то точка безубыточности в августе 27.27.
Когда идёт девал,существенный и неизбежный как вы сегодня говорили,то эти 32 копейки проскакивают за одень ясный день.
Это точно круче ЭОК,это высшая математика,я к такому точно не готов,плюс можно услышать: нет гривны,приходите завтра,тупо не отпустим на выход и т.д.
Но наверное вам виднее.
USD/EUR снятие сейчас - 0%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:11
proftpd66 написав:
USD/EUR снятие сейчас - 0%
а за перевод с гривневого прозапаса на валютный комиссию друт или нет?
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 22 тра, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:11
касательно моей предыдущей "позитивной" таблички с сайта q.rating.zone/#virus
Два важных момента позелениия:
1) эффект низкой базы, сравнивается со второй декадой апреля, когда уже было падание от 15 до 30%
2) период уплаты квартальных налогов.
Примечатаельно, что фопов 1й и 2й групп побрили на 210 и 945 грн ежемесячно, даже если они не получали доход в этот период. А по выходу из карантина фопов ждал еще один сюрприз - оказывается, плату за землю не отменили и арендодатели дружно накинули сумму расходов на бизнес.
Единый налог и плата за землю идет в доходы местных бюджетов. Предприниматель в период карантина не получал доход, но эти два налога вынужден заплатить!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:12
vitaliian написав: proftpd66 написав:
USD/EUR снятие сейчас - 0%
а за перевод с гривневого прозапаса на валютный комиссию друт или нет?
"про запас" с разных валют комиссии нету. Говорят, что есть пакеты какие-то депозитные или зарплатные, где эта комиссия есть.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:18
Faceless написав: vitaliian написав: somilitark написав:
В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
Кто столбил ещё остались 19% в ТАСе
есть на свете счастливые люди
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:19
somilitark написав: vitaliian написав: somilitark написав:
В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
Что выходит,зашли сейчас,полный месяц до 1-го числа не пролежал вклад,значит ставка 5% годовых, 9 дней под 4% чистыми,потом типа будет уже 12.
За эти 9 дней накапает 4\365,аж 0.1%.
Потом надо долго сидеть и ждать.
Условно вы просидели до начала августа,накапало ещё 1.6%.
Выходит 1.7% навара, вы же говорите про девал,то надо будет в начале августа уже точно уходить в зелень.Минус 0.5% за снятие.
Если сейчас не взять по 26.95,то точка безубыточности в августе 27.27.
Когда идёт девал,существенный и неизбежный как вы сегодня говорили,то эти 32 копейки проскакивают за одень ясный день.
Это точно круче ЭОК,это высшая математика,я к такому точно не готов,плюс можно услышать: нет гривны,приходите завтра,тупо не отпустим на выход и т.д.
Но наверное вам виднее.
я купил евро по 26.77. Продал по 30. Часть долларов продал по 28. Использовал бивалютную корзину. Сейчас купил по 26.65. Продал по 26.75. Выиграл 10 коп. Но евро 2500 продал по 29.15. Банки другие продавали по 28.75
считаем:
1)
26.7 евро купил, продал 30 = выиграш 3.3грн на курсе
покупка обратно по 26.6 долларов = 3.25
3.25+3.3 = 6.55грн выиграш на курсе
Доллары продал по 28, купил обратно по 26.75. Выиграш 1.25грн
сейчас девальвация, эксперты все говорят что временная. ПУМБ поставил 26.5 на прийом. Спред сумасшедший!
2)
слил обратно по 26.75 +10 коп - 5к доллара
и евро по 29.15 было 29.00 другие банки 28.75 - 2.5к евро
завтра опять покупать по 26.65?
5000*26.75-5000*26.65 = 500
2500*29.15-2500*28.9 = 625 (условоно)
2500*29.15-2500*28.75 = 1000 (условоно)
500+625=1125 грн.
Банду геть?
3) если евро продать по 30 в Апреле. и использовать две корзины
, евро и доллар.
30грн + (15%)12%. = 30/100*12=3.6грн прибыли годовых, берем 8 месяцев. 30/100*12/1.5=2.4грн
30+2.4 = критичный курс через 7-8месяцев - 32.4грн две корзины
28+2.4 = критичный курс 7-8месяцев - 30.4грн в доллар. Сейчас 26.9
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 22 тра, 2020 20:24, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:19
Grand Touring написав:
смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".
что значит отмена карантина!
Реальная ситуация чуть лучше, чем показана здесь - причина в майских праздниках (авансы начисляются за отработанные дни на момент выплат, соответственно, и часть налогов местных бюджетов "отложено"). Но в целом, конечно, ситуация аховая.
Быстрое восстановление экономики при выходе из карантина - это слепая иллюзия, которая растает уже в июне. Весь бизнес скован беспрецедентными кассовыми разрывами, а потребительские настроения по всем сегментам, кроме еды - на минимумах с 2014-го года.
С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot
пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко! На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг. Выгоднее создать дефицит ликвидности, кризис неплатежей и не инсайдам покататься на курсовых качельках. Когда ты ни от кого независим - почему бы и нет
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:22
vitaliian написав:
вам же скали что их % нам даром не надо, когда начнется шухер нужен будет онлайн-обмен, поэтому у меня есть карты 5 банков с онлайн-обменами, не с наличкой же бегать? укргазу можно доверять больше фонда, это важнее чем их 12% прозапаса.
В 2014-м,когда начался фактически рукотворный шухер,то валюту отдавали гривной.
А когда валюты не было,то решили 200 ярдов нарисовать из воздуха,удвоив наличку,получили удвоение курса,с 12-ти летом 2014-го,до почти 25 летом 2015-го.
Малюсенький шухер в марте очень явно показал,что даже штуку у.е. выдрать НАЛИЧНЫМИ это проблема даже в столице. Виртуально они могут нарисовать что угодно,за 28 лет наловчились.
Плюс были уже такие "мультивалютные депозиты" у привата при курсе 8,мол если что,то по первому требованию переходишь в валюту,на поверку оказалось,что процесинг в моменты стрёма тупо висел,а выпускали с гривны только при максимальных пиках по курсу,вот такие коварные "совпадения".
Думаю с вашим онлайн обменом будет тоже самое,могут банально "тупить" и отменять операции,ссылаясь хоть на плохое настроение у папы Римского,а потом ещё гарантированный квест со снятием налички.
Плюс пять пар счетов это гемор по времени и деньгам,короче вам виднее,такой скальпелинг это реально треш и квест точно для молодых,у которых ни забот,ни семьи\детей,вагон времени и бензин\газ бесплатный))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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