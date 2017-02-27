Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:19

Grand Touring написав: смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".

что значит отмена карантина! смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".что значит отмена карантина!

Реальная ситуация чуть лучше, чем показана здесь - причина в майских праздниках (авансы начисляются за отработанные дни на момент выплат, соответственно, и часть налогов местных бюджетов "отложено"). Но в целом, конечно, ситуация аховая.Быстрое восстановление экономики при выходе из карантина - это слепая иллюзия, которая растает уже в июне. Весь бизнес скован беспрецедентными кассовыми разрывами, а потребительские настроения по всем сегментам, кроме еды - на минимумах с 2014-го года.С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тутпел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко! На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг. Выгоднее создать дефицит ликвидности, кризис неплатежей и не инсайдам покататься на курсовых качельках. Когда ты ни от кого независим - почему бы и нет