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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5497549854995500>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:26

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  somilitark написав:В укргазе доходность 15% на текущих счетах
15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
Кто столбил ещё остались 19% в ТАСе :)


і доколє така ляпота буде
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:37

zРадио полностью с вами согласен, пожалуй кроме одного

я такого звездеца покупательной способности даже в 2014 не наблюдал. Из личного - сейчас делимся с работниками выручкой как в героических фильмах одной оставшейся флягой с водой - каждому по 3 капли.

И мне абсолютно не стыдно такое писать и даже весело. У других и такого нет. Город пестрит вывесками "Аренда" в козырных местах. Кроме того из личного по городу знаю те места, кто не открылся после карантина, но нет вывески "аренда"- там также арендаторы съехали.
Востаннє редагувалось Grand Touring в П'ят 22 тра, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:40

  somilitark написав:В 2014-м,когда начался фактически рукотворный шухер,то валюту отдавали гривной.
А когда валюты не было,то решили 200 ярдов нарисовать из воздуха,удвоив наличку,получили удвоение курса,с 12-ти летом 2014-го,до почти 25 летом 2015-го.
я слежу за резервами нацбанка. Кроме того тогда раздавали безконтрольно рефинанс и не следили как им распоряжаются, а он шел на выкуп валюты банками которые уже тогда было понятно что рефинанс никогда не вернут.
  somilitark написав:Малюсенький шухер в марте очень явно показал,что даже штуку у.е. выдрать НАЛИЧНЫМИ это проблема даже в столице. Виртуально они могут нарисовать что угодно,за 28 лет наловчились.
фигня, с привата в 2015 снял не одну котлету, потом жалел % тогда по валюте были высокие.
  somilitark написав:Плюс были уже такие "мультивалютные депозиты" у привата при курсе 8,мол если что,то по первому требованию переходишь в валюту,на поверку оказалось,что процесинг в моменты стрёма тупо висел,а выпускали с гривны только при максимальных пиках по курсу,вот такие коварные "совпадения".
приват24 вечноглючный, а в отделении всё работало.
  somilitark написав:Думаю с вашим онлайн обменом будет тоже самое,могут банально "тупить" и отменять операции,ссылаясь хоть на плохое настроение у папы Римского,а потом ещё гарантированный квест со снятием налички.
курс 8 держали сжигая ЗВР, вдобавок на курс давили валютные кредиты (в основном ипотека). Сейчас ни того ни другого нет.
  somilitark написав:Плюс пять пар счетов это гемор по времени и деньгам,короче вам виднее,такой скальпелинг это реально треш и квест точно для молодых,у которых ни забот,ни семьи\детей,вагон времени и бензин\газ бесплатный))
как раз солярка платная, в момент девала я могу находиться на море, на даче или где то ещё, мне что везде нал с собой возить? И 2 охранника в комплекте. Налом у меня не больше 100 гривен - на такси. С карты моно через р2р платеж уходит и приходит мгновенно, все валютообмены делаю в телефоне много времени не занимают, бывает что обратно выхожу в гривну если курс падает. Как по мне гемор это бегать по обменкам, где когда курс растет никогда нет валюты.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 тра, 2020 20:49, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:40

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
Кто столбил ещё остались 19% в ТАСе :)

есть на свете счастливые люди


7% різниці на фонд це біля 1000 грн на місяць. Ось вона, вартість щастя... :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:47

  sergey_sryvkin написав:
7% різниці на фонд це біля 1000 грн на місяць. Ось вона, вартість щастя... :-D

жену, родителей можно включать в программу расширенного финансирования.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:53

  somilitark написав:Малюсенький шухер в марте очень явно показал,что даже штуку у.е. выдрать НАЛИЧНЫМИ это проблема даже в столице. Виртуально они могут нарисовать что угодно,за 28 лет наловчились.

это не совсем так. мягко говоря.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какая волшебная у нас страна,я живу вроде тоже тут,но в какой-то параллельной реальности,все оказывается катаются пятилетками на текущих счетах под такие проценты,которых уже года 3 нет на срочных депо с возвратом в конце срока,даже в откровенных помойках.
Всё всем отдают по первому требованию и новыми хрустящими купюрами по номерам,причём молодые сотрудницы банков услужливо выбегают за вами на улицу и почтенно открывают двери в авто.
Всё можно оказывается совершать в телефоне и задним числом оформить по самым сладким условиям на раз плюнуть.
Можно наверное и 4 раза за ночь в 50 лет.
Вообщем можно дать второе название форуму: уже не просто клоуны,а настоящие сказочники)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:10

Так что в итоге, это коррекция или пошли вверх?)
inflew
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:17

  somilitark написав:Вообщем можно дать второе название форуму: уже не просто клоуны,а настоящие сказочники)))

сомик, помнишь наш старый спор про покупку тобой долларов?
я слово "покупку" даже в кавычки уже не беру - верю тебе на слово.
так вот.
ты тогда квитанцию показать не мог, мол, "валютчики не выдают".
тебе показать квитанцию от 13.03.20 про снятие долларов со счета в киевском банке?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32

  inflew написав:Так что в итоге, это коррекция или пошли вверх?)

ще чим цікавийцей рух в гору...біля вікна обмінки пустота...бажаючих придбати долари не бачив (в своему місті)
vovamuha007
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