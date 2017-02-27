Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:05

Какая волшебная у нас страна,я живу вроде тоже тут,но в какой-то параллельной реальности,все оказывается катаются пятилетками на текущих счетах под такие проценты,которых уже года 3 нет на срочных депо с возвратом в конце срока,даже в откровенных помойках.

Всё всем отдают по первому требованию и новыми хрустящими купюрами по номерам,причём молодые сотрудницы банков услужливо выбегают за вами на улицу и почтенно открывают двери в авто.

Всё можно оказывается совершать в телефоне и задним числом оформить по самым сладким условиям на раз плюнуть.

Можно наверное и 4 раза за ночь в 50 лет.

Вообщем можно дать второе название форуму: уже не просто клоуны,а настоящие сказочники)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.