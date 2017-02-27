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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:37
zРадио полностью с вами согласен, пожалуй кроме одного
я такого звездеца покупательной способности даже в 2014 не наблюдал. Из личного - сейчас делимся с работниками выручкой как в героических фильмах одной оставшейся флягой с водой - каждому по 3 капли.
И мне абсолютно не стыдно такое писать и даже весело. У других и такого нет. Город пестрит вывесками "Аренда" в козырных местах. Кроме того из личного по городу знаю те места, кто не открылся после карантина, но нет вывески "аренда"- там также арендаторы съехали.
Востаннє редагувалось Grand Touring
в П'ят 22 тра, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:40
somilitark написав:
В 2014-м,когда начался фактически рукотворный шухер,то валюту отдавали гривной.
А когда валюты не было,то решили 200 ярдов нарисовать из воздуха,удвоив наличку,получили удвоение курса,с 12-ти летом 2014-го,до почти 25 летом 2015-го.
я слежу за резервами нацбанка. Кроме того тогда раздавали безконтрольно рефинанс и не следили как им распоряжаются, а он шел на выкуп валюты банками которые уже тогда было понятно что рефинанс никогда не вернут.
somilitark написав:
Малюсенький шухер в марте очень явно показал,что даже штуку у.е. выдрать НАЛИЧНЫМИ это проблема даже в столице. Виртуально они могут нарисовать что угодно,за 28 лет наловчились.
фигня, с привата в 2015 снял не одну котлету, потом жалел % тогда по валюте были высокие.
somilitark написав:
Плюс были уже такие "мультивалютные депозиты" у привата при курсе 8,мол если что,то по первому требованию переходишь в валюту,на поверку оказалось,что процесинг в моменты стрёма тупо висел,а выпускали с гривны только при максимальных пиках по курсу,вот такие коварные "совпадения".
приват24 вечноглючный, а в отделении всё работало.
somilitark написав:
Думаю с вашим онлайн обменом будет тоже самое,могут банально "тупить" и отменять операции,ссылаясь хоть на плохое настроение у папы Римского,а потом ещё гарантированный квест со снятием налички.
курс 8 держали сжигая ЗВР, вдобавок на курс давили валютные кредиты (в основном ипотека). Сейчас ни того ни другого нет.
somilitark написав:
Плюс пять пар счетов это гемор по времени и деньгам,короче вам виднее,такой скальпелинг это реально треш и квест точно для молодых,у которых ни забот,ни семьи\детей,вагон времени и бензин\газ бесплатный))
как раз солярка платная, в момент девала я могу находиться на море, на даче или где то ещё, мне что везде нал с собой возить? И 2 охранника в комплекте. Налом у меня не больше 100 гривен - на такси. С карты моно через р2р платеж уходит и приходит мгновенно, все валютообмены делаю в телефоне много времени не занимают, бывает что обратно выхожу в гривну если курс падает. Как по мне гемор это бегать по обменкам, где когда курс растет никогда нет валюты.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 22 тра, 2020 20:49, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:40
vitaliian написав: Faceless написав:
vitaliian написав:15% грязными если вы оформили прозапас в начале года. сейчас дают 12% что тоже немало.
Кто столбил ещё остались 19% в ТАСе
есть на свете счастливые люди
7% різниці на фонд це біля 1000 грн на місяць. Ось вона, вартість щастя...
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:53
somilitark написав:
Малюсенький шухер в марте очень явно показал,что даже штуку у.е. выдрать НАЛИЧНЫМИ это проблема даже в столице. Виртуально они могут нарисовать что угодно,за 28 лет наловчились.
это не совсем так. мягко говоря.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:05
Какая волшебная у нас страна,я живу вроде тоже тут,но в какой-то параллельной реальности,все оказывается катаются пятилетками на текущих счетах под такие проценты,которых уже года 3 нет на срочных депо с возвратом в конце срока,даже в откровенных помойках.
Всё всем отдают по первому требованию и новыми хрустящими купюрами по номерам,причём молодые сотрудницы банков услужливо выбегают за вами на улицу и почтенно открывают двери в авто.
Всё можно оказывается совершать в телефоне и задним числом оформить по самым сладким условиям на раз плюнуть.
Можно наверное и 4 раза за ночь в 50 лет.
Вообщем можно дать второе название форуму: уже не просто клоуны,а настоящие сказочники)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:10
Так что в итоге, это коррекция или пошли вверх?)
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inflew
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:17
somilitark написав:
Вообщем можно дать второе название форуму: уже не просто клоуны,а настоящие сказочники)))
сомик, помнишь наш старый спор про покупку тобой долларов?
я слово "покупку" даже в кавычки уже не беру - верю тебе на слово.
так вот.
ты тогда квитанцию показать не мог, мол, "валютчики не выдают".
тебе показать квитанцию от 13.03.20 про снятие долларов со счета в киевском банке?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32
inflew написав:
Так что в итоге, это коррекция или пошли вверх?)
ще чим цікавийцей рух в гору...біля вікна обмінки пустота...бажаючих придбати долари не бачив (в своему місті)
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:36
somilitark написав:
Можно наверное и 4 раза за ночь в 50 лет.
А я то думаю чего вас так плющит сегодня , а оно вон оно как.
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