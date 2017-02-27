і доколє така ляпота буде
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:26
і доколє така ляпота буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:37
zРадио полностью с вами согласен, пожалуй кроме одного
я такого звездеца покупательной способности даже в 2014 не наблюдал. Из личного - сейчас делимся с работниками выручкой как в героических фильмах одной оставшейся флягой с водой - каждому по 3 капли.
И мне абсолютно не стыдно такое писать и даже весело. У других и такого нет. Город пестрит вывесками "Аренда" в козырных местах. Кроме того из личного по городу знаю те места, кто не открылся после карантина, но нет вывески "аренда"- там также арендаторы съехали.
Востаннє редагувалось Grand Touring в П'ят 22 тра, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:40
я слежу за резервами нацбанка. Кроме того тогда раздавали безконтрольно рефинанс и не следили как им распоряжаются, а он шел на выкуп валюты банками которые уже тогда было понятно что рефинанс никогда не вернут.
фигня, с привата в 2015 снял не одну котлету, потом жалел % тогда по валюте были высокие.
приват24 вечноглючный, а в отделении всё работало.
курс 8 держали сжигая ЗВР, вдобавок на курс давили валютные кредиты (в основном ипотека). Сейчас ни того ни другого нет.
как раз солярка платная, в момент девала я могу находиться на море, на даче или где то ещё, мне что везде нал с собой возить? И 2 охранника в комплекте. Налом у меня не больше 100 гривен - на такси. С карты моно через р2р платеж уходит и приходит мгновенно, все валютообмены делаю в телефоне много времени не занимают, бывает что обратно выхожу в гривну если курс падает. Как по мне гемор это бегать по обменкам, где когда курс растет никогда нет валюты.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 тра, 2020 20:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:40
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:47
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:53
это не совсем так. мягко говоря.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какая волшебная у нас страна,я живу вроде тоже тут,но в какой-то параллельной реальности,все оказывается катаются пятилетками на текущих счетах под такие проценты,которых уже года 3 нет на срочных депо с возвратом в конце срока,даже в откровенных помойках.
Всё всем отдают по первому требованию и новыми хрустящими купюрами по номерам,причём молодые сотрудницы банков услужливо выбегают за вами на улицу и почтенно открывают двери в авто.
Всё можно оказывается совершать в телефоне и задним числом оформить по самым сладким условиям на раз плюнуть.
Можно наверное и 4 раза за ночь в 50 лет.
Вообщем можно дать второе название форуму: уже не просто клоуны,а настоящие сказочники)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:17
сомик, помнишь наш старый спор про покупку тобой долларов?
я слово "покупку" даже в кавычки уже не беру - верю тебе на слово.
так вот.
ты тогда квитанцию показать не мог, мол, "валютчики не выдают".
тебе показать квитанцию от 13.03.20 про снятие долларов со счета в киевском банке?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32
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