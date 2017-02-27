Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46

Межбанковский доллар дорожал на небольшом рынке: объем торгов сократился со вчерашних $150 млн до $100 млн. Аграрии закончили крупные валютные распродажи, и рынок сужается. Национального банка на торгах не было. Казначеи открыто говорили, что регулятор уступил межбанку Ситибанку, который стал единственным маркетмейкером. По разным оценкам, последний приобрел сегодня от $20 млн до $30 млн.



Рассказали, что Ситибанк поменял свою стратегию торговли: больше не сгребает весь доллар подряд, а делает свои приобретения намного аккуратнее - берет "американца" небольшими порциями, и тут же отступает, как только цена поднимается. Делает паузы в сделках. Это нужно, чтобы валютное подорожание было медленным и аккуратным.



У финансистов было две версии о природе валютных покупок Ситибанка. По одной, он берет доллар лично для себя, чтобы вывести дивиденды на 2 млрд грн для своих акционеров. Причем, невзирая на свое личное заявление/обещание не выводить капитал. По другой версии - валюта покупается не под дивиденды, а под вывод иностранцами капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Они активизировались по этой части: 22 мая портфель гривневых бумаг нерезидентов, по данным НБУ, сократился на 519,9 млн, и составил 104,7 млрд грн.



У участников межбанка появилось подозрение, что Ситибанк согласовал с Нацбанком плавное повышение курса доллара. Официальной причиной станет сокращение валютных продажи со стороны агроэкспортеров. А де-факто все сделает Сити. Сделает аккуратно и без резких курсовых скачков.



Сообщение Международного валютного фонда о предварительном кредитном соглашении с нашей страной стало ключевой новостью дня. Хотя некоторые и припоминали, что до конца мая чиновники обещали уже получить первый кредитный транш, а теперь понятно, что это переносится на июнь, однако все равно говорили о новости положительно. Всего на рынке задавали тон 4 новости:



- О кредитном соглашении с МВФ.

- Об ожидаемой смене руководства Нацбанка после этого.

- О резком снижении учетной ставки в июне: допускает ее уменьшение на 1,5-2% годовых (до 6-6,5%).

- О размещении Минфином в ближайший вторник новой порции ОВГЗ с попутной выплатой по купонам.



Кстати, Минфин дал объявление по своим планам размещения бумаг на 26 мая. Всего заявлено 4 новых выпуска гособлигаций. Все дополнительные (продолжение старых размещений) и все гривневые:



3-месячные - дополнение к выпуску сентября 2019 года на 6,4 млрд грн под 14,5% годовых;

6-месячные - дополнение к выпуску двухнедельной давности на 7,7 млрд грн под 11% годовых;

9-месячные - дополнение к выпуску, размещенному на этой неделе на 6,5 млрд грн под 11% годовых;

12-месячные - дополнение к выпуску, размещенному на этой неделе на 3,81 млрд грн под 10,97% годовых.



"Пока сложно предсказать спрос на гособлигации, ситуация должна проясниться в понедельник. К тому же нельзя забывать, что на следующей неделе произойдет несколько купонных выплат (проценты) по старым размещениям ОВГЗ. Часть этих средств может быть вложена в новые бумаги правительства. Украинские банки пока остаются их главными покупателями. Иностранцы, конечно, стали чаще интересоваться нашим рынком, и запрашивать данные, но пока не скупают активно новые ОВГЗ", - сказал Невмержицкий.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.