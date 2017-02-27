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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5498549955005501>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46

Межбанковский доллар дорожал на небольшом рынке: объем торгов сократился со вчерашних $150 млн до $100 млн. Аграрии закончили крупные валютные распродажи, и рынок сужается. Национального банка на торгах не было. Казначеи открыто говорили, что регулятор уступил межбанку Ситибанку, который стал единственным маркетмейкером. По разным оценкам, последний приобрел сегодня от $20 млн до $30 млн.

Рассказали, что Ситибанк поменял свою стратегию торговли: больше не сгребает весь доллар подряд, а делает свои приобретения намного аккуратнее - берет "американца" небольшими порциями, и тут же отступает, как только цена поднимается. Делает паузы в сделках. Это нужно, чтобы валютное подорожание было медленным и аккуратным.

У финансистов было две версии о природе валютных покупок Ситибанка. По одной, он берет доллар лично для себя, чтобы вывести дивиденды на 2 млрд грн для своих акционеров. Причем, невзирая на свое личное заявление/обещание не выводить капитал. По другой версии - валюта покупается не под дивиденды, а под вывод иностранцами капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Они активизировались по этой части: 22 мая портфель гривневых бумаг нерезидентов, по данным НБУ, сократился на 519,9 млн, и составил 104,7 млрд грн.

У участников межбанка появилось подозрение, что Ситибанк согласовал с Нацбанком плавное повышение курса доллара. Официальной причиной станет сокращение валютных продажи со стороны агроэкспортеров. А де-факто все сделает Сити. Сделает аккуратно и без резких курсовых скачков.

Сообщение Международного валютного фонда о предварительном кредитном соглашении с нашей страной стало ключевой новостью дня. Хотя некоторые и припоминали, что до конца мая чиновники обещали уже получить первый кредитный транш, а теперь понятно, что это переносится на июнь, однако все равно говорили о новости положительно. Всего на рынке задавали тон 4 новости:

- О кредитном соглашении с МВФ.
- Об ожидаемой смене руководства Нацбанка после этого.
- О резком снижении учетной ставки в июне: допускает ее уменьшение на 1,5-2% годовых (до 6-6,5%).
- О размещении Минфином в ближайший вторник новой порции ОВГЗ с попутной выплатой по купонам.

Кстати, Минфин дал объявление по своим планам размещения бумаг на 26 мая. Всего заявлено 4 новых выпуска гособлигаций. Все дополнительные (продолжение старых размещений) и все гривневые:

3-месячные - дополнение к выпуску сентября 2019 года на 6,4 млрд грн под 14,5% годовых;
6-месячные - дополнение к выпуску двухнедельной давности на 7,7 млрд грн под 11% годовых;
9-месячные - дополнение к выпуску, размещенному на этой неделе на 6,5 млрд грн под 11% годовых;
12-месячные - дополнение к выпуску, размещенному на этой неделе на 3,81 млрд грн под 10,97% годовых.

"Пока сложно предсказать спрос на гособлигации, ситуация должна проясниться в понедельник. К тому же нельзя забывать, что на следующей неделе произойдет несколько купонных выплат (проценты) по старым размещениям ОВГЗ. Часть этих средств может быть вложена в новые бумаги правительства. Украинские банки пока остаются их главными покупателями. Иностранцы, конечно, стали чаще интересоваться нашим рынком, и запрашивать данные, но пока не скупают активно новые ОВГЗ", - сказал Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Всё можно оказывается совершать в телефоне и задним числом оформить по самым сладким условиям на раз плюнуть.
Можно наверное и 4 раза за ночь в 50 лет.
Вообщем можно дать второе название форуму: уже не просто клоуны,а настоящие сказочники)))
вы тот последний форумчанин который не верит в смартфоны?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:49

  Yuri_T написав:тебе показать квитанцию от 13.03.20 про снятие долларов со счета в киевском банке?

Мама дорогая,Юрий вроде всё так просто,я что утверждал,что абсолютно все 80 банков ведущие вал.счета физиков не отдают доллары?

Тем более дата указана очень субъективно,во многих(но не во всех же!) трэш начался во время карантина,или вы не в курсе когда он начался?

Я уважаю вашу веру в свой банк(банки),что они самые порядочные и правильные,будут вас носить на руках до последнего вашего выбрыка,это ваше право,однако реальность другая,хотя может я ошибаюсь,может у вас есть депутанская корочка,которая открывает все двери?)
Тогда снимаю шляпу,это чудесная правовая страна с безграничными возможностями,спасибо вам за всё,что бы мы без вас делали :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:53

  Wisznia написав:В Киеве возвращают валюту с депозитов и счетов без проблем. Может, хватит уже нагнетать? Возвращают, точка. Не смешно, ей Богу.

Адрес?
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:54

  inflew написав:Так что в итоге, это коррекция или пошли вверх?)

Вторник-среда будет видно. Началось с выкупа во вторник около 150 млн нацбанком и до сих пор волна затухнуть не может, подогрел грядущий понедельничный выходной.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:58

  somilitark написав:Я уважаю вашу веру в свой банк(банки),что они самые порядочные и правильные,будут вас носить на руках до последнего вашего выбрыка,это ваше право,однако реальность другая,хотя может я ошибаюсь,может у вас есть депутанская корочка,которая открывает все двери?)

да какая там корочка. тут таких борзых нет.

я к тому вообще по кнопкам стучал, что обобщения не очень показательны.
даже Альфа, первой открыто заявившая про проблемы, всего через ерунду времени выдала всем страждущим отличные новые пахнущие зелёные бумажки.
посмотрите по банковским веткам. в марте многие отписывались, что снимали доллары после закончившихся депо.

так что поменьше паники, побольше конструктива, скоро самолёты полетят и мы все отдохнём :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:59

  сірий написав:
  Wisznia написав:В Киеве возвращают валюту с депозитов и счетов без проблем. Может, хватит уже нагнетать? Возвращают, точка. Не смешно, ей Богу.

Адрес?

да ладно вам...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:02

  Yuri_T написав:я к тому вообще по кнопкам стучал, что обобщения не очень показательны.
даже Альфа, первой открыто заявившая про проблемы, всего через ерунду времени выдала всем страждущим отличные новые пахнущие зелёные бумажки.
посмотрите по банковским веткам. в марте многие отписывались, что снимали доллары после закончившихся депо.

так что поменьше паники, побольше конструктива, скоро самолёты полетят и мы все отдохнём :)

Все таки не отдают:
https://minfin.com.ua/company/oschadbank/review/
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:07

  remark написав:Все таки не отдают:
https://minfin.com.ua/company/oschadbank/review/

Главное там гарантируют всю сумму вклада,не зависимо от объёма,это Ненька,одно другому не мешает.
Отдадут облигациями,если зе решит "позвонить этому чёрту" или разобраться с вопросом)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:09

remark
возможно, где-то проблемы есть. не спорю.
но это явно не массовое явление.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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