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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5498549955005501

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:45

Сергей Фурса
.


Такое настроение передается и развивающимся рынкам. И вот уже Египет в четверг проводит первичное размещение, привлекая $5 млрд при общем спросе в $22 млрд. Новые долги Египта разлетаются как горячие пирожки, а это говорит о том, что если бы сегодня на рынок вышла Украина, то легко привлекла бы пару миллиардов долларов, причем на очень длительный срок. Тем более, на фоне хороших новостей от МВФ. В четверг президент подписал два необходимых для программы МВФ закона, один из которых — тот самый пресловутый антиколомойский закон. А в ночь на пятницу стало известно, что Украина и МВФ подписали staff level agreement, согласовав, таким образом, программу сотрудничества. Объём программы составит $5 млрд, и уже в ближайшее время она будет официально утверждена правлением Фонда. Что, безусловно, радует инвесторов.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:57

  Grand Touring написав:смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".Зображення
что значит отмена карантина!

хороший сарказм, эту таблицу я где то видел, только со знаком минус относительно предыдущего периода. Хм, Вы где ее взяли?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Деньги написав:эту таблицу я где то видел, только со знаком минус относительно предыдущего периода. Хм, Вы где ее взяли?


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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Деньги написав:хороший сарказм, эту таблицу я где то видел, только со знаком минус относительно предыдущего периода.

Якщо грубо, то все що менше 66,67% і є мінус.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:11

Деньги да, то был сарказм. Суть - сравнивается обычная декада с декадой уплаты налогов за 3 месяца. Там должны быть цифры +300-400 %. Мало того, налоги с фопов 1-2 груп взяты не за что.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:16

  zРадио написав:
  Grand Touring написав:смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".
что значит отмена карантина!


Реальная ситуация чуть лучше, чем показана здесь - причина в майских праздниках (авансы начисляются за отработанные дни на момент выплат, соответственно, и часть налогов местных бюджетов "отложено"). Но в целом, конечно, ситуация аховая.

Быстрое восстановление экономики при выходе из карантина - это слепая иллюзия, которая растает уже в июне. Весь бизнес скован беспрецедентными кассовыми разрывами, а потребительские настроения по всем сегментам, кроме еды - на минимумах с 2014-го года.

С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко! На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг. Выгоднее создать дефицит ликвидности, кризис неплатежей и не инсайдам покататься на курсовых качельках. Когда ты ни от кого независим - почему бы и нет :mrgreen:

Независим ни от кого...... :）
Коллеги, кончится лето, наступит осень и зима. А воз и ныне там, только без запасов. Дальше говорить или сами додумаете? Мечтать не советую.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:21

  somilitark написав:
  vitaliian написав:я за текущие счета, вы меня с кем то путаете)

Ещё лучше,ванговать ощутимый девал и сидеть на текущем грнсчёте с кучей головняков и под смешные проценты?

пролетариату нечего терять кроме своих цепей :mrgreen: это не про кого-то конкретно так что не обижайтесь , просто к слову
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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