Такое настроение передается и развивающимся рынкам. И вот уже Египет в четверг проводит первичное размещение, привлекая $5 млрд при общем спросе в $22 млрд. Новые долги Египта разлетаются как горячие пирожки, а это говорит о том, что если бы сегодня на рынок вышла Украина, то легко привлекла бы пару миллиардов долларов, причем на очень длительный срок. Тем более, на фоне хороших новостей от МВФ. В четверг президент подписал два необходимых для программы МВФ закона, один из которых — тот самый пресловутый антиколомойский закон. А в ночь на пятницу стало известно, что Украина и МВФ подписали staff level agreement, согласовав, таким образом, программу сотрудничества. Объём программы составит $5 млрд, и уже в ближайшее время она будет официально утверждена правлением Фонда. Что, безусловно, радует инвесторов.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Grand Touring написав:смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет". что значит отмена карантина!
Реальная ситуация чуть лучше, чем показана здесь - причина в майских праздниках (авансы начисляются за отработанные дни на момент выплат, соответственно, и часть налогов местных бюджетов "отложено"). Но в целом, конечно, ситуация аховая.
Быстрое восстановление экономики при выходе из карантина - это слепая иллюзия, которая растает уже в июне. Весь бизнес скован беспрецедентными кассовыми разрывами, а потребительские настроения по всем сегментам, кроме еды - на минимумах с 2014-го года.
С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко! На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг. Выгоднее создать дефицит ликвидности, кризис неплатежей и не инсайдам покататься на курсовых качельках. Когда ты ни от кого независим - почему бы и нет
Независим ни от кого...... :） Коллеги, кончится лето, наступит осень и зима. А воз и ныне там, только без запасов. Дальше говорить или сами додумаете? Мечтать не советую.