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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5499550055015502>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:45

Сергей Фурса
.


Такое настроение передается и развивающимся рынкам. И вот уже Египет в четверг проводит первичное размещение, привлекая $5 млрд при общем спросе в $22 млрд. Новые долги Египта разлетаются как горячие пирожки, а это говорит о том, что если бы сегодня на рынок вышла Украина, то легко привлекла бы пару миллиардов долларов, причем на очень длительный срок. Тем более, на фоне хороших новостей от МВФ. В четверг президент подписал два необходимых для программы МВФ закона, один из которых — тот самый пресловутый антиколомойский закон. А в ночь на пятницу стало известно, что Украина и МВФ подписали staff level agreement, согласовав, таким образом, программу сотрудничества. Объём программы составит $5 млрд, и уже в ближайшее время она будет официально утверждена правлением Фонда. Что, безусловно, радует инвесторов.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:57

  Grand Touring написав:смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".Зображення
что значит отмена карантина!

хороший сарказм, эту таблицу я где то видел, только со знаком минус относительно предыдущего периода. Хм, Вы где ее взяли?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Деньги написав:эту таблицу я где то видел, только со знаком минус относительно предыдущего периода. Хм, Вы где ее взяли?


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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Деньги написав:хороший сарказм, эту таблицу я где то видел, только со знаком минус относительно предыдущего периода.

Якщо грубо, то все що менше 66,67% і є мінус.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:11

Деньги да, то был сарказм. Суть - сравнивается обычная декада с декадой уплаты налогов за 3 месяца. Там должны быть цифры +300-400 %. Мало того, налоги с фопов 1-2 груп взяты не за что.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:16

  zРадио написав:
  Grand Touring написав:смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".
что значит отмена карантина!


Реальная ситуация чуть лучше, чем показана здесь - причина в майских праздниках (авансы начисляются за отработанные дни на момент выплат, соответственно, и часть налогов местных бюджетов "отложено"). Но в целом, конечно, ситуация аховая.

Быстрое восстановление экономики при выходе из карантина - это слепая иллюзия, которая растает уже в июне. Весь бизнес скован беспрецедентными кассовыми разрывами, а потребительские настроения по всем сегментам, кроме еды - на минимумах с 2014-го года.

С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко! На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг. Выгоднее создать дефицит ликвидности, кризис неплатежей и не инсайдам покататься на курсовых качельках. Когда ты ни от кого независим - почему бы и нет :mrgreen:

Независим ни от кого...... :）
Коллеги, кончится лето, наступит осень и зима. А воз и ныне там, только без запасов. Дальше говорить или сами додумаете? Мечтать не советую.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:21

  somilitark написав:
  vitaliian написав:я за текущие счета, вы меня с кем то путаете)

Ещё лучше,ванговать ощутимый девал и сидеть на текущем грнсчёте с кучей головняков и под смешные проценты?

пролетариату нечего терять кроме своих цепей :mrgreen: это не про кого-то конкретно так что не обижайтесь , просто к слову
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:30

  stryzhko написав:
Деньги написав:хороший сарказм, эту таблицу я где то видел, только со знаком минус относительно предыдущего периода.

Якщо грубо, то все що менше 66,67% і є мінус.


Все, что меньше 100%. Сравниваются аналогичные периоды, и никак иначе
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:31

  Yuri_T написав:
  somilitark написав:Я уважаю вашу веру в свой банк(банки),что они самые порядочные и правильные,будут вас носить на руках до последнего вашего выбрыка,это ваше право,однако реальность другая,хотя может я ошибаюсь,может у вас есть депутанская корочка,которая открывает все двери?)

да какая там корочка. тут таких борзых нет.

я к тому вообще по кнопкам стучал, что обобщения не очень показательны.
даже Альфа, первой открыто заявившая про проблемы, всего через ерунду времени выдала всем страждущим отличные новые пахнущие зелёные бумажки.
посмотрите по банковским веткам. в марте многие отписывались, что снимали доллары после закончившихся депо.

так что поменьше паники, побольше конструктива, скоро самолёты полетят и мы все отдохнём :)

В березні потрібні були долари, однак з тих банків де обслуговуюсь ніде не видавали навіть віп клієнтам: ОТР, Приват, Ощад, Альфа, Універсал, ТАС, Абанк. Першим з перелічених почав видавати універсал (в кінці березня з'явилась валюта). На початку квітня дав завдання мастеркард консьєржу обдзвонити всі банки які мають відділення у моєму місті і повідомити в яких з них можу зняти 20к доларів. Відповідно до звіту консьєрж сервіса - на 3 квітня з кількох десятків банків таку суму міг зняти лише в Укрексімі та БІС. 8 квітня долари зявились в касах Абанку, однак видали дуже старими сотками. В Ощаді створювали проблеми для зняття майже до травня
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:44

  Grand Touring написав:zРадио полностью с вами согласен, пожалуй кроме одного

я такого звездеца покупательной способности даже в 2014 не наблюдал. Из личного - сейчас делимся с работниками выручкой как в героических фильмах одной оставшейся флягой с водой - каждому по 3 капли.

И мне абсолютно не стыдно такое писать и даже весело. У других и такого нет. Город пестрит вывесками "Аренда" в козырных местах. Кроме того из личного по городу знаю те места, кто не открылся после карантина, но нет вывески "аренда"- там также арендаторы съехали.

скажем так, в фирме где я работаю до карантина было заказов на изготовление расписано на 3 месяца вперед по 12 часов в день для всего коллектива + иногда выходные по желанию ( оплата почасовая) теперь только на 3 недели и только для 75% работников ... до этого полтора месяца работало 25% по тому же принципу - по очереди выпускали рабочих людей что бы с голоду не дохли - равномерно распределяли работу между всем коллективом , а администрация на 75% была в карантине ( за свой счет) 1- 1,5 месяца...
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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