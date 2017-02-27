|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 00:43
Газ придательски на ночь изменил спред из 26.71 на 26.6
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2883
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 тра, 2020 05:23
видалив
Востаннє редагувалось vovamuha007
в Суб 23 тра, 2020 06:08, всього редагувалось 1 раз.
-
vovamuha007
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 10.03.20
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 05:47
vovamuha007 написав: Noble написав:
Так никто не отговаривает, покупайте, пока 27
Тут для себя каждый решает сам, рискнуть, или немного потерять. Из того что я вижу сейчас - курс спекулятивный.
з цими спекулятивними курсами
...я тепер знаю звідкіля виділяється адреналін...
Коричневое... это не адреналин.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3710
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1988 раз.
-
- Профіль
-
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|18934
|2315958
|
П'ят 22 тра, 2020 23:50
Zebra
|
|6964
|1560471
|
П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ
|
|409
|87369
|
Чет 21 тра, 2020 16:17
BIGor
|