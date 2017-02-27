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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5499550055015502

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 344
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
32
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:43

Газ придательски на ночь изменил спред из 26.71 на 26.6

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 05:23

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Востаннє редагувалось vovamuha007 в Суб 23 тра, 2020 06:08, всього редагувалось 1 раз.
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 05:47

  vovamuha007 написав:
  Noble написав:Так никто не отговаривает, покупайте, пока 27 :) Тут для себя каждый решает сам, рискнуть, или немного потерять. Из того что я вижу сейчас - курс спекулятивный.


з цими спекулятивними курсами :( ...я тепер знаю звідкіля виділяється адреналін...

Коричневое... это не адреналин.
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  #<1 ... 5499550055015502
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