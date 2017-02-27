Но в условиях, когда у вас годовая инфляция, year to year 2,1%, а к декабрю — 1,5%, у меня возникает вопрос: почему мы должны занимать так дорого. Здесь не идет речь о страновых рисках. Это внутренний инвестор и мы предлагаем короткие бумаги. Сейчас есть взаимопонимание на уровне Нацбанка и госбанков, что государственные ОВГЗ могут стать нормальной альтернативой депозитным сертификатам Национального банка.
валютные риски? нет не слышали интересно а сам министр дает личную гривну в долг под 11%?
сейчас НБУ выпустил долгосрочный инструмент рефинансирования. Он дает возможность банкам получать длинные деньги, в том числе для инфраструктурных проектов, которые могут быть использованы для покупки ОВГЗ…
выше я говорил к чему приводит попытка обмануть рынок, вместо улучшения экономической ситуации, роста ввп и налоговых поступлений, будем печатать рефинанс на покупку овгз. Ведь все понимают что рынок им гривну под 8-9% не даст. Сами нарисуем, обманем хитрый и жадный рынок.
Аргентина допустила дефолт по внешним облигациям — девятый в истории страны. Правительство 22 мая не выплатило $500 млн процентов по трем сериям бондов и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.
greenozon написав:Аргентина допустила дефолт по внешним облигациям — девятый в истории страны. Правительство 22 мая не выплатило $500 млн процентов по трем сериям бондов и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.
Странные кредиторы, Аргентина перманентно не выполняет обязательства, или это такая новая степень мазохизма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.