Додано: Суб 23 тра, 2020 10:31

О "по-настоящему независимом руководстве НБУ"...Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка."Нужно начать экспансивную монетарную политику и не будет никакой катастрофы. Катастрофа будет при инфляции 2,6-4%, катастрофа для промышленности, для сельского хозяйства, для бюджета… Я считаю, что то, что рассчитано в бюджете эффективно и правильно – это 11% инфляционная составляющая. Мы не выходим на них. У нас 2,6%. И усиление курса гривны. Когда все страны ослабляют – а мы усиливаем. Мы такое же проходили в прошлом году, когда обвалили курс до 23 гривен/доллар""НБУ чудесно справляется с тем, что у них записано сейчас – дожать экономику, забрать деньги, чтобы была низкая инфляция сейчас. Но разве это правильно?.. У национального банка другая политика и согласно закону, он не выполняет функции, такие как в других развитых странах", - сказал министр.Независимые от собственного Набсовета, от Кабмина, от экономических реалий... с недавних пор - от украинских судов... Просто какая-то особая экономическая зона для избранных, где власть не меняется даже тогда, когда меняется в государстве...