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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 00:43
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 23 тра, 2020 05:23
видалив
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Суб 23 тра, 2020 06:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 05:47
Коричневое... это не адреналин.
Додано: Суб 23 тра, 2020 08:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
валютные риски? нет не слышали
интересно а сам министр дает личную гривну в долг под 11%?
выше я говорил к чему приводит попытка обмануть рынок, вместо улучшения экономической ситуации, роста ввп и налоговых поступлений, будем печатать рефинанс на покупку овгз. Ведь все понимают что рынок им гривну под 8-9% не даст. Сами нарисуем, обманем хитрый и жадный рынок.
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
крутий лайфак! запишемо в тетрадку
а я то думаю чим озадачувати consierge ))
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:56
Аргентина допустила дефолт по внешним облигациям — девятый в истории страны.
Правительство 22 мая не выплатило $500 млн процентов по трем сериям бондов и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Странные кредиторы, Аргентина перманентно не выполняет обязательства, или это такая новая степень мазохизма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:12
У кредиторов выбор не большой -либо с сейчас никогда ничего не вернуть ,либо возможно когда-нибудь хоть что-то.Так и реструктуризируют 5й раз
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то ни слышно свидетелей курса "па 24"(((...Хочется послушать про рист экпорта,покращання торгового сальдо та невідворотність допомоги МВФ.
На продаже уже 27,в кассах правда не густо
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:31
О "по-настоящему независимом руководстве НБУ"...
Петрашко раскритиковал монетарную политику НБУ
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.
"Нужно начать экспансивную монетарную политику и не будет никакой катастрофы. Катастрофа будет при инфляции 2,6-4%, катастрофа для промышленности, для сельского хозяйства, для бюджета… Я считаю, что то, что рассчитано в бюджете эффективно и правильно – это 11% инфляционная составляющая. Мы не выходим на них. У нас 2,6%. И усиление курса гривны. Когда все страны ослабляют – а мы усиливаем. Мы такое же проходили в прошлом году, когда обвалили курс до 23 гривен/доллар"
"НБУ чудесно справляется с тем, что у них записано сейчас – дожать экономику, забрать деньги, чтобы была низкая инфляция сейчас. Но разве это правильно?.. У национального банка другая политика и согласно закону, он не выполняет функции, такие как в других развитых странах", - сказал министр.
Независимые от собственного Набсовета, от Кабмина, от экономических реалий... с недавних пор - от украинских судов... Просто какая-то особая экономическая зона для избранных, где власть не меняется даже тогда, когда меняется в государстве...
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