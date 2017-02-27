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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55005501550255035504>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 346
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:43

Газ придательски на ночь изменил спред из 26.71 на 26.6

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 05:23

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Востаннє редагувалось vovamuha007 в Суб 23 тра, 2020 06:08, всього редагувалось 1 раз.
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 05:47

  vovamuha007 написав:
  Noble написав:Так никто не отговаривает, покупайте, пока 27 :) Тут для себя каждый решает сам, рискнуть, или немного потерять. Из того что я вижу сейчас - курс спекулятивный.


з цими спекулятивними курсами :( ...я тепер знаю звідкіля виділяється адреналін...

Коричневое... это не адреналин.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Но в условиях, когда у вас годовая инфляция, year to year 2,1%, а к декабрю — 1,5%, у меня возникает вопрос: почему мы должны занимать так дорого. Здесь не идет речь о страновых рисках. Это внутренний инвестор и мы предлагаем короткие бумаги. Сейчас есть взаимопонимание на уровне Нацбанка и госбанков, что государственные ОВГЗ могут стать нормальной альтернативой депозитным сертификатам Национального банка.

https://nv.ua/biz/finance/ministr-march ... 89387.html

валютные риски? нет не слышали
интересно а сам министр дает личную гривну в долг под 11%?

сейчас НБУ выпустил долгосрочный инструмент рефинансирования. Он дает возможность банкам получать длинные деньги, в том числе для инфраструктурных проектов, которые могут быть использованы для покупки ОВГЗ…


выше я говорил к чему приводит попытка обмануть рынок, вместо улучшения экономической ситуации, роста ввп и налоговых поступлений, будем печатать рефинанс на покупку овгз. Ведь все понимают что рынок им гривну под 8-9% не даст. Сами нарисуем, обманем хитрый и жадный рынок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sain_повернувся написав:дав завдання мастеркард консьєржу обдзвонити всі банки які мають відділення у моєму місті і повідомити в яких з них можу зняти 20к доларів.


крутий лайфак! запишемо в тетрадку
а я то думаю чим озадачувати consierge ))
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:56

Аргентина допустила дефолт по внешним облигациям — девятый в истории страны.
Правительство 22 мая не выплатило $500 млн процентов по трем сериям бондов и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:Аргентина допустила дефолт по внешним облигациям — девятый в истории страны.
Правительство 22 мая не выплатило $500 млн процентов по трем сериям бондов и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.


Странные кредиторы, Аргентина перманентно не выполняет обязательства, или это такая новая степень мазохизма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:12

  freeze написав:
greenozon написав:Аргентина допустила дефолт по внешним облигациям — девятый в истории страны.
Правительство 22 мая не выплатило $500 млн процентов по трем сериям бондов и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.


Странные кредиторы, Аргентина перманентно не выполняет обязательства, или это такая новая степень мазохизма.

У кредиторов выбор не большой -либо с сейчас никогда ничего не вернуть ,либо возможно когда-нибудь хоть что-то.Так и реструктуризируют 5й раз :cry:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то ни слышно свидетелей курса "па 24"(((...Хочется послушать про рист экпорта,покращання торгового сальдо та невідворотність допомоги МВФ.
На продаже уже 27,в кассах правда не густо
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:31

О "по-настоящему независимом руководстве НБУ"...

Петрашко раскритиковал монетарную политику НБУ
https://ukranews.com/news/704075-moneta ... -ekonomiki

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.
"Нужно начать экспансивную монетарную политику и не будет никакой катастрофы. Катастрофа будет при инфляции 2,6-4%, катастрофа для промышленности, для сельского хозяйства, для бюджета… Я считаю, что то, что рассчитано в бюджете эффективно и правильно – это 11% инфляционная составляющая. Мы не выходим на них. У нас 2,6%. И усиление курса гривны. Когда все страны ослабляют – а мы усиливаем. Мы такое же проходили в прошлом году, когда обвалили курс до 23 гривен/доллар"
"НБУ чудесно справляется с тем, что у них записано сейчас – дожать экономику, забрать деньги, чтобы была низкая инфляция сейчас. Но разве это правильно?.. У национального банка другая политика и согласно закону, он не выполняет функции, такие как в других развитых странах", - сказал министр.

Независимые от собственного Набсовета, от Кабмина, от экономических реалий... с недавних пор - от украинских судов... Просто какая-то особая экономическая зона для избранных, где власть не меняется даже тогда, когда меняется в государстве...
zРадио
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