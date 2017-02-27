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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5501550255035504>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 346
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:42

zРадио Балашов правий, пересічний повинен бути хворим, щоби ратувати за ріст цін і зміцнення долара...
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:51

  zРадио написав:Катастрофа будет при инфляции 2,6-4%

То снижали, то давайте разгонять.
дблы блд
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:52

  vovamuha007 написав:zРадио Балашов правий, пересічний повинен бути хворим, щоби ратувати за ріст цін і зміцнення долара...


О, у защитников НБУ Балашов - авторитет? Ну как скажете :lol: Не удивлен. А я, пожалуй, доверюсь главе ФРС Дж.Пауэллу и главе ЕЦБ Кр.Лагард, использующих количественное смягчение в качестве первой антикризисной меры!

PS: не стану даже спрашивать, знаете ли вы, что жесткие монетарные политики являются виной самых затяжных в истории фидуциарных денег рецессий (Великой депрессии и японской ловушки). Все равно бестолку... Балашов рулит :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 тра, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:53

  zРадио написав:Независимые от собственного Набсовета, от Кабмина, от экономических реалий... с недавних пор - от украинских судов... Просто какая-то особая экономическая зона для избранных, где власть не меняется даже тогда, когда меняется в государстве...

Колония должна платить дань, независимо от предпочтений туземцев
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:55

  Sain_повернувся написав:На початку квітня дав завдання мастеркард консьєржу обдзвонити всі банки які мають відділення у моєму місті і повідомити в яких з них можу зняти 20к доларів. Відповідно до звіту консьєрж сервіса - на 3 квітня з кількох десятків банків таку суму міг зняти лише в Укрексімі та БІС.

упомянутый консьерж-сервис как-то отвечает юридически за предоставление недостоверной информации?
если нет, то этот "отчет" не более чем профанация.
как и работа любых консьержей, если вы, конечно, не однозначный ВИП.

другое дело, если по $20к у вас лежало в каждом из "двух десятков банков" и в первой декаде апреля сложностей не было только в двух из них.

здесь речь шла о конкретных фактах. сомик утверждал:
  somilitark написав:Малюсенький шухер в марте очень явно показал,что даже штуку у.е. выдрать НАЛИЧНЫМИ это проблема даже в столице. Виртуально они могут нарисовать что угодно,за 28 лет наловчились.

от предложения взглянуть на квитанцию (можно и несколько) про снятие в указанные даты сумм больше от заявленных - отказался в привычной манере :D :D.
теперь вы с отчетом консьерж-сервиса.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:57

  zРадио написав:О, у защитников НБУ Балашов - авторитет?

ніякий я не захисник НБУ...а бувший власник 5000 дол, які продав, як виявилось на дні...і от тепер ламаю голову, що далі робити :(
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:59

  vovamuha007 написав:zРадио Балашов правий, пересічний повинен бути хворим, щоби ратувати за ріст цін і зміцнення долара...

Представьте-вы проиводитель -ну например фермер.Имеете бизнес-план при курсе 27,чистая рентабельность 15%. Купили солярку,семена ,гербициды,трактор,засеяли,обработали ,собрали урожай.Но при продаже вам считают по курсу 24.И в в ...опе.
Вариант 2-вы деповкладчик на столбиках.Положили гривну на депо при курсе 27,сняли при курсе 24 + 15%.Вы в шоколаде.
Но страна то все равно в ...опе :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:02

  vovamuha007 написав:ніякий я не захисник НБУ...а бувший власник 5000 дол, які продав, як виявилось на дні...і от тепер ламаю голову, що далі робити :(

мотив продажи был спекулятивный?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:03

  vovamuha007 написав:
  zРадио написав:О, у защитников НБУ Балашов - авторитет?

ніякий я не захисник НБУ...а бувший власник 5000 дол, які продав, як виявилось на дні...і от тепер ламаю голову, що далі робити :(


Так вы их жертва, простите - загнанный олень. Что вам делать сейчас, навязывать не стану. Лично я бы зафиксировал 10% убытка в долларе. А на будущее - будьте осторожны. Уже дважды люди попадали в "бычьи ловушки" НБУ. В 2008-м и в 2019-м. За обеими следовала девальвация...

PS: как вариант еще - можно потратить деньги на то, где гривневый ценник не был пересмотрен вверх за курсом (иногда такое бывает). Но, конечно, при условии, что купите вы то, что вам нужно, а не просто абы потратить
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 тра, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:03

1. на крепкую гривну, предусмотренную в бюджете для отдачи долгов, можно купить больше баксов
2. туземцам нужно слить больше долларов, для оплаты гривневых расходов
3. проблемы производства и экспорта метрополию не волнуют. туземцы могут покупать импорт :)
4. PROFIT!!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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