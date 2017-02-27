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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:42
zРадио Балашов правий, пересічний повинен бути хворим, щоби ратувати за ріст цін і зміцнення долара...
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:51
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:52
О, у защитников НБУ Балашов - авторитет? Ну как скажете Не удивлен. А я, пожалуй, доверюсь главе ФРС Дж.Пауэллу и главе ЕЦБ Кр.Лагард, использующих количественное смягчение в качестве первой антикризисной меры!
PS: не стану даже спрашивать, знаете ли вы, что жесткие монетарные политики являются виной самых затяжных в истории фидуциарных денег рецессий (Великой депрессии и японской ловушки). Все равно бестолку... Балашов рулит
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 тра, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:53
Колония должна платить дань, независимо от предпочтений туземцев
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:55
упомянутый консьерж-сервис как-то отвечает юридически за предоставление недостоверной информации?
если нет, то этот "отчет" не более чем профанация.
как и работа любых консьержей, если вы, конечно, не однозначный ВИП.
другое дело, если по $20к у вас лежало в каждом из "двух десятков банков" и в первой декаде апреля сложностей не было только в двух из них.
здесь речь шла о конкретных фактах. сомик утверждал:
от предложения взглянуть на квитанцию (можно и несколько) про снятие в указанные даты сумм больше от заявленных - отказался в привычной манере .
теперь вы с отчетом консьерж-сервиса.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:57
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:59
Представьте-вы проиводитель -ну например фермер.Имеете бизнес-план при курсе 27,чистая рентабельность 15%. Купили солярку,семена ,гербициды,трактор,засеяли,обработали ,собрали урожай.Но при продаже вам считают по курсу 24.И в в ...опе.
Вариант 2-вы деповкладчик на столбиках.Положили гривну на депо при курсе 27,сняли при курсе 24 + 15%.Вы в шоколаде.
Но страна то все равно в ...опе
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:02
мотив продажи был спекулятивный?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:03
Так вы их жертва, простите - загнанный олень. Что вам делать сейчас, навязывать не стану. Лично я бы зафиксировал 10% убытка в долларе. А на будущее - будьте осторожны. Уже дважды люди попадали в "бычьи ловушки" НБУ. В 2008-м и в 2019-м. За обеими следовала девальвация...
PS: как вариант еще - можно потратить деньги на то, где гривневый ценник не был пересмотрен вверх за курсом (иногда такое бывает). Но, конечно, при условии, что купите вы то, что вам нужно, а не просто абы потратить
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 тра, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:03
1. на крепкую гривну, предусмотренную в бюджете для отдачи долгов, можно купить больше баксов
2. туземцам нужно слить больше долларов, для оплаты гривневых расходов
3. проблемы производства и экспорта метрополию не волнуют. туземцы могут покупать импорт
4. PROFIT!!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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