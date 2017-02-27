Додано: Суб 23 тра, 2020 11:03

vovamuha007 написав: zРадио написав: О, у защитников НБУ Балашов - авторитет? О, у защитников НБУ Балашов - авторитет?

ніякий я не захисник НБУ...а бувший власник 5000 дол, які продав, як виявилось на дні...і от тепер ламаю голову, що далі робити ніякий я не захисник НБУ...а бувший власник 5000 дол, які продав, як виявилось на дні...і от тепер ламаю голову, що далі робити

Так вы их жертва, простите - загнанный олень. Что вам делать сейчас, навязывать не стану. Лично я бы зафиксировал 10% убытка в долларе. А на будущее - будьте осторожны. Уже дважды люди попадали в "бычьи ловушки" НБУ. В 2008-м и в 2019-м. За обеими следовала девальвация...PS: как вариант еще - можно потратить деньги на то, где гривневый ценник не был пересмотрен вверх за курсом (иногда такое бывает). Но, конечно, при условии, что купите вы то, что вам нужно, а не просто абы потратить