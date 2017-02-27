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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5501550255035504

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 346
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:05

  Yuri_T написав:
  vovamuha007 написав:ніякий я не захисник НБУ...а бувший власник 5000 дол, які продав, як виявилось на дні...і от тепер ламаю голову, що далі робити :(

мотив продажи был спекулятивный?

ну, після стрибка до 28...я кожного дня дивився на графік...який демонстрував, що мої 5000 втрачають гривневу ціну...і буквально на другий день після продажу...опа!!! долар почав дорожчати :lol: ...ось таким я виявився спекулянтом :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11

  сірий написав:
  Wisznia написав:В Киеве возвращают валюту с депозитов и счетов без проблем. Может, хватит уже нагнетать? Возвращают, точка. Не смешно, ей Богу.

Адрес?

Вопрос троля. важен не адрес, а название банка. Вище написала банки. Назовите, где вам НЕ видали
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11

  vovamuha007 написав:...і от тепер ламаю голову, що далі робити :(

ничего нового не придумаете.
или пересиживать убыток в гривне депо/сберегательный/кэш.
или фиксировать убыток и откупать доллар.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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