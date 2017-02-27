ну, після стрибка до 28...я кожного дня дивився на графік...який демонстрував, що мої 5000 втрачають гривневу ціну...і буквально на другий день після продажу...опа!!! долар почав дорожчати ...ось таким я виявився спекулянтом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:05
ну, після стрибка до 28...я кожного дня дивився на графік...який демонстрував, що мої 5000 втрачають гривневу ціну...і буквально на другий день після продажу...опа!!! долар почав дорожчати ...ось таким я виявився спекулянтом
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11
ничего нового не придумаете.
или пересиживать убыток в гривне депо/сберегательный/кэш.
или фиксировать убыток и откупать доллар.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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