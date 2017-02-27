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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5502550355045505>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 346
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11

  сірий написав:
  Wisznia написав:В Киеве возвращают валюту с депозитов и счетов без проблем. Может, хватит уже нагнетать? Возвращают, точка. Не смешно, ей Богу.

Адрес?

Вопрос троля. важен не адрес, а название банка. Вище написала банки. Назовите, где вам НЕ видали
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11

  vovamuha007 написав:...і от тепер ламаю голову, що далі робити :(

ничего нового не придумаете.
или пересиживать убыток в гривне депо/сберегательный/кэш.
или фиксировать убыток и откупать доллар.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:44

  heineken написав:Что-то ни слышно свидетелей курса "па 24"(((...Хочется послушать про рист экпорта,покращання торгового сальдо та невідворотність допомоги МВФ.
На продаже уже 27,в кассах правда не густо

когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть. Допускаю летом курс 24.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:52

  vitaliian написав:когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть.


дай Бог, щоб Ви виявились праві!
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:54

  vovamuha007 написав:
  vitaliian написав:когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть.


дай Бог, щоб Ви виявились праві!
когда власть не может втюрить населению дорогой доллар, начинают искать способы вынуть из него дешёвый.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:05

  vovamuha007 написав:
  vitaliian написав:когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть.


дай Бог, щоб Ви виявились праві!


Курсу 24 в ближайший час не буде. Для цього потрібна сильна і здорова економіка. А вона є? Чи може зеблоїди подолали власну корупцію? Для курсу потрібна стабільність.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ethereum написав:Курсу 24 в ближайший час не буде. Для цього потрібна сильна і здорова економіка. А вона є? Чи може зеблоїди подолали власну корупцію? Для курсу потрібна стабільність.
а в 2019 была здоровая экономика и не было коррупции? ЭОК это фантазии экономистов как и индекс биг-мака. По факту курс может быть любой пока резервы позволяют, интерпола по контролю обоснованности курса нет и укреплять гривну не преступление. А если им крутить вниз/вверх то с этого можно получить нехилый проффит. Неужели власть от проффита из воздуха откажется?

Слишком узко думать что курс 24 это мана небесная и великое благо для народа, многие сидят в долларе по 26-28, рано или поздно они начнут нуждаться в гривневом подкреплении. Пока на валюту есть спрос курс будет стабильно-растущим, когда спрос просядет курс тут же уронят. Для стабильного спроса на валюту нужна экономика, движ, мультипликатор, прибыль и свободные деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 12:24, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:11

  Yuri_T написав:
  Sain_повернувся написав:от предложения взглянуть на квитанцию (можно и несколько) про снятие в указанные даты сумм больше от заявленных - отказался в привычной манере :D :D.
теперь вы с отчетом консьерж-сервиса.

За звичай квитанції не зберігаю, але в гаманці знайшов за вказану мною дату, коли після 3-х тижнів очікування замовленої суми вона зявилась в Абанку. Сума навіть трішки більше 20кЗображення

За консьєрж сервіс впевнений, бо до цього сам обдзвонював банки, коли набридло - згадав за консьєрж і вони повідомили про 2 банки, в яких реально були кошти (навіть адреси відділень де є потрібна сума скинули)
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:20

Sain_повернувся
вы через консьерж искали банк, через который можно было бы обналичить входящий платёж (swift) в долларе?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:25

  Yuri_T написав:Sain_повернувся
вы через консьерж искали банк, через который можно было бы обналичить входящий платёж (swift) в долларе?

майже так, не вистачало 20к для певної покупки, потбірна сума була в Універсалі і Ощаді, жоден з них видати 20к не міг, тому шукав банк в який можна скинути свіфтом з Універсалу (там свіфт платіж як клієнту айрон банка оплачував сам банк і звідти кидати вигідніше ніж з Ощада) і зняти
Sain_повернувся
 
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