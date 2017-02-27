Додано: Суб 23 тра, 2020 12:10

Ethereum написав: Курсу 24 в ближайший час не буде. Для цього потрібна сильна і здорова економіка. А вона є? Чи може зеблоїди подолали власну корупцію? Для курсу потрібна стабільність. Курсу 24 в ближайший час не буде. Для цього потрібна сильна і здорова економіка. А вона є? Чи може зеблоїди подолали власну корупцію? Для курсу потрібна стабільність.

а в 2019 была здоровая экономика и не было коррупции? ЭОК это фантазии экономистов как и индекс биг-мака. По факту курс может быть любой пока резервы позволяют, интерпола по контролю обоснованности курса нет и укреплять гривну не преступление. А если им крутить вниз/вверх то с этого можно получить нехилый проффит. Неужели власть от проффита из воздуха откажется?Слишком узко думать что курс 24 это мана небесная и великое благо для народа, многие сидят в долларе по 26-28, рано или поздно они начнут нуждаться в гривневом подкреплении. Пока на валюту есть спрос курс будет стабильно-растущим, когда спрос просядет курс тут же уронят. Для стабильного спроса на валюту нужна экономика, движ, мультипликатор, прибыль и свободные деньги.