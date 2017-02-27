heineken написав:Что-то ни слышно свидетелей курса "па 24"(((...Хочется послушать про рист экпорта,покращання торгового сальдо та невідворотність допомоги МВФ. На продаже уже 27,в кассах правда не густо
когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть. Допускаю летом курс 24.
vitaliian написав:когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть.
vitaliian написав:когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть.
дай Бог, щоб Ви виявились праві!
когда власть не может втюрить населению дорогой доллар, начинают искать способы вынуть из него дешёвый.
vitaliian написав:когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть.
дай Бог, щоб Ви виявились праві!
Курсу 24 в ближайший час не буде. Для цього потрібна сильна і здорова економіка. А вона є? Чи може зеблоїди подолали власну корупцію? Для курсу потрібна стабільність.
Ethereum написав:Курсу 24 в ближайший час не буде. Для цього потрібна сильна і здорова економіка. А вона є? Чи може зеблоїди подолали власну корупцію? Для курсу потрібна стабільність.
а в 2019 была здоровая экономика и не было коррупции? ЭОК это фантазии экономистов как и индекс биг-мака. По факту курс может быть любой пока резервы позволяют, интерпола по контролю обоснованности курса нет и укреплять гривну не преступление. А если им крутить вниз/вверх то с этого можно получить нехилый проффит. Неужели власть от проффита из воздуха откажется?
Слишком узко думать что курс 24 это мана небесная и великое благо для народа, многие сидят в долларе по 26-28, рано или поздно они начнут нуждаться в гривневом подкреплении. Пока на валюту есть спрос курс будет стабильно-растущим, когда спрос просядет курс тут же уронят. Для стабильного спроса на валюту нужна экономика, движ, мультипликатор, прибыль и свободные деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 12:24, всього редагувалось 3 разів.
Sain_повернувся написав:от предложения взглянуть на квитанцию (можно и несколько) про снятие в указанные даты сумм больше от заявленных - отказался в привычной манере . теперь вы с отчетом консьерж-сервиса.
За звичай квитанції не зберігаю, але в гаманці знайшов за вказану мною дату, коли після 3-х тижнів очікування замовленої суми вона зявилась в Абанку. Сума навіть трішки більше 20к
За консьєрж сервіс впевнений, бо до цього сам обдзвонював банки, коли набридло - згадав за консьєрж і вони повідомили про 2 банки, в яких реально були кошти (навіть адреси відділень де є потрібна сума скинули)
Yuri_T написав:Sain_повернувся вы через консьерж искали банк, через который можно было бы обналичить входящий платёж (swift) в долларе?
майже так, не вистачало 20к для певної покупки, потбірна сума була в Універсалі і Ощаді, жоден з них видати 20к не міг, тому шукав банк в який можна скинути свіфтом з Універсалу (там свіфт платіж як клієнту айрон банка оплачував сам банк і звідти кидати вигідніше ніж з Ощада) і зняти