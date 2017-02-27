Вопрос троля. важен не адрес, а название банка. Вище написала банки. Назовите, где вам НЕ видали
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11
ничего нового не придумаете.
или пересиживать убыток в гривне депо/сберегательный/кэш.
или фиксировать убыток и откупать доллар.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:44
когда у народа совсем худо с доходами станет понесут валюту в обменник по 24, ждите, проект по выкачиванию валюты из населения не закончен. Не время сейчас для девальвации, примерно до осени время есть. Допускаю летом курс 24.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:52
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:54
когда власть не может втюрить населению дорогой доллар, начинают искать способы вынуть из него дешёвый.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:05
Курсу 24 в ближайший час не буде. Для цього потрібна сильна і здорова економіка. А вона є? Чи може зеблоїди подолали власну корупцію? Для курсу потрібна стабільність.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а в 2019 была здоровая экономика и не было коррупции? ЭОК это фантазии экономистов как и индекс биг-мака. По факту курс может быть любой пока резервы позволяют, интерпола по контролю обоснованности курса нет и укреплять гривну не преступление. А если им крутить вниз/вверх то с этого можно получить нехилый проффит. Неужели власть от проффита из воздуха откажется?
Слишком узко думать что курс 24 это мана небесная и великое благо для народа, многие сидят в долларе по 26-28, рано или поздно они начнут нуждаться в гривневом подкреплении. Пока на валюту есть спрос курс будет стабильно-растущим, когда спрос просядет курс тут же уронят. Для стабильного спроса на валюту нужна экономика, движ, мультипликатор, прибыль и свободные деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 12:24, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:11
За звичай квитанції не зберігаю, але в гаманці знайшов за вказану мною дату, коли після 3-х тижнів очікування замовленої суми вона зявилась в Абанку. Сума навіть трішки більше 20к
За консьєрж сервіс впевнений, бо до цього сам обдзвонював банки, коли набридло - згадав за консьєрж і вони повідомили про 2 банки, в яких реально були кошти (навіть адреси відділень де є потрібна сума скинули)
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:20
Sain_повернувся
вы через консьерж искали банк, через который можно было бы обналичить входящий платёж (swift) в долларе?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:25
майже так, не вистачало 20к для певної покупки, потбірна сума була в Універсалі і Ощаді, жоден з них видати 20к не міг, тому шукав банк в який можна скинути свіфтом з Універсалу (там свіфт платіж як клієнту айрон банка оплачував сам банк і звідти кидати вигідніше ніж з Ощада) і зняти
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