Yuri_T написав:Sain_повернувся вы через консьерж искали банк, через который можно было бы обналичить входящий платёж (swift) в долларе?
майже так, не вистачало 20к для певної покупки, потбірна сума була в Універсалі і Ощаді, жоден з них видати 20к не міг, тому шукав банк в який можна скинути свіфтом з Універсалу (там свіфт платіж як клієнту айрон банка оплачував сам банк і звідти кидати вигідніше ніж з Ощада) і зняти
так я и думал. не хочу угадывать и фантизировать, лишь предположу. разбили бы сумму на 4-5 частей и за день сняли бы весь объем. да, чуть больше суеты. да, чуть дороже (возможно). но это было вполне реально.