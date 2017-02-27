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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5502550355045505

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 346
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:31

  Sain_повернувся написав:
  Yuri_T написав:Sain_повернувся
вы через консьерж искали банк, через который можно было бы обналичить входящий платёж (swift) в долларе?

майже так, не вистачало 20к для певної покупки, потбірна сума була в Універсалі і Ощаді, жоден з них видати 20к не міг, тому шукав банк в який можна скинути свіфтом з Універсалу (там свіфт платіж як клієнту айрон банка оплачував сам банк і звідти кидати вигідніше ніж з Ощада) і зняти

так я и думал.
не хочу угадывать и фантизировать, лишь предположу.
разбили бы сумму на 4-5 частей и за день сняли бы весь объем.
да, чуть больше суеты. да, чуть дороже (возможно).
но это было вполне реально.

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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