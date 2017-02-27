Realist написав:

Долярчик написав: Realist написав: Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість?

Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом.

У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшим потрібно мати більше товарів або послуг і мати кому їх збути. А у нас із цим проблема. Це коло потрібно розривати. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має. Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість?Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом.У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшимі мати кому їх збути. А у нас із цим проблема.. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має.

В який спосіб?

Що саме маєте на увазі? В який спосіб?Що саме маєте на увазі?

Наведу на вашому прикладі. За останні кілька років у вас було в основному ТРИ варіанти заощаджень. (магазин/базар не рахуємо) Нерухомість, депозити, валюта.Нерухомість - це додана вартість при виробництві матеріалів для будівництва та ремонтів. Тобто вклавши гроші в будову - ви фактично створюєте (даєте) робочі місця і ріст ВВП. (Не дурно Китай так розбудувався)Депозити та валюта у нас додану вартість не створюють. Бо банки ці гроші не дають в реальний сектор. Ці гроші потрібно "запхати" в економіку. Але ніхто не хоче цього робити, бо тоді за ті ж доходи або і ще менші, ви отримуєте суттєво вищі ризики.Відповідно знизивши дохідність по депозитах ви можете стимулювати їхніх власників до якогось броунівського руху в напрямку пошуку механізмів та методів для інвестування.Багато тутешніх форумчан сприймає це як обкрадання пересічного. Я цю думку не поділяю.Але що не менш важливо, без іншого фактору, а саме зменшення ризиків (судова реформа, законодавство та ін.) ефект від зниження вартості гривні може дійсно привести лише до зменшення дохідності заощадження для пересічного. Тобто заробляти почнуть менше, але із депозитів все одно не злізуть. Подивимось...