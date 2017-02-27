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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5503550455055506>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 346
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:31

  Sain_повернувся написав:
  Yuri_T написав:Sain_повернувся
вы через консьерж искали банк, через который можно было бы обналичить входящий платёж (swift) в долларе?

майже так, не вистачало 20к для певної покупки, потбірна сума була в Універсалі і Ощаді, жоден з них видати 20к не міг, тому шукав банк в який можна скинути свіфтом з Універсалу (там свіфт платіж як клієнту айрон банка оплачував сам банк і звідти кидати вигідніше ніж з Ощада) і зняти

так я и думал.
не хочу угадывать и фантизировать, лишь предположу.
разбили бы сумму на 4-5 частей и за день сняли бы весь объем.
да, чуть больше суеты. да, чуть дороже (возможно).
но это было вполне реально.

Зображення
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:18

  vovamuha007 написав:
  Yuri_T написав:
  vovamuha007 написав:ніякий я не захисник НБУ...а бувший власник 5000 дол, які продав, як виявилось на дні...і от тепер ламаю голову, що далі робити :(

мотив продажи был спекулятивный?

ну, після стрибка до 28...я кожного дня дивився на графік...який демонстрував, що мої 5000 втрачають гривневу ціну...і буквально на другий день після продажу...опа!!! долар почав дорожчати :lol: ...ось таким я виявився спекулянтом :)

Игры с 5к в попытках поймать курсовой Профит ? Ну и скучно же людям.
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Аргентина столкнулась с дефолтом в девятый раз в своей истории.

https://www.dw.com/ru/аргентина-столкнулась-с-дефолтом-в-девятый-раз-в-своей-истории/a-53542922?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:
  Долярчик написав:
  Realist написав:Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість?
Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом.
У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшим потрібно мати більше товарів або послуг і мати кому їх збути. А у нас із цим проблема. Це коло потрібно розривати. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має.

В який спосіб?
Що саме маєте на увазі?

Наведу на вашому прикладі. За останні кілька років у вас було в основному ТРИ варіанти заощаджень. (магазин/базар не рахуємо) Нерухомість, депозити, валюта.
Нерухомість - це додана вартість при виробництві матеріалів для будівництва та ремонтів. Тобто вклавши гроші в будову - ви фактично створюєте (даєте) робочі місця і ріст ВВП. (Не дурно Китай так розбудувався)
Депозити та валюта у нас додану вартість не створюють. Бо банки ці гроші не дають в реальний сектор. Ці гроші потрібно "запхати" в економіку. Але ніхто не хоче цього робити, бо тоді за ті ж доходи або і ще менші, ви отримуєте суттєво вищі ризики.
Відповідно знизивши дохідність по депозитах ви можете стимулювати їхніх власників до якогось броунівського руху в напрямку пошуку механізмів та методів для інвестування.
Багато тутешніх форумчан сприймає це як обкрадання пересічного. Я цю думку не поділяю.
Але що не менш важливо, без іншого фактору, а саме зменшення ризиків (судова реформа, законодавство та ін.) ефект від зниження вартості гривні може дійсно привести лише до зменшення дохідності заощадження для пересічного. Тобто заробляти почнуть менше, але із депозитів все одно не злізуть. Подивимось...


"Більше товарів і послуг"!?
Ви впевнені, що це саме те, чого не вистачає суч.світові..?

Може навпаки -- аби ми не захлинулись у смітті -- всього того треба менше...?

Ідеальною для "сталого розвитку" (безсміттєвого) була би відсутність інфляції.
Тоді люди відкладали би попит якнайдалі, а в ідеалі -- відмовлялись би від нього, усвідомивши непотрібність...
А КонМарі писала би не „Викинь Мотлох із Життя”, а щось корисніше. Напр.: „як визначити непотріб ще до купівлі”?
І депозити, зд., виконують цю функцію. За останні 6-7р. я навіть у маленькому плюсі (після вирахування інфляції) по всіх валютах. Щоправда -- ще від 2012 почав переходити в доляри...

Я не хочу інвестувати в надвиробництво. Я проти нього.

І, схоже, так думаю не лише я.
Ковід, зупинка економіки світу, прогнози про циклічність "пандемій" -- все це вселяє надію, що хтось, неабияк потужний, вирішив призупинити надвиробництво і надспоживання. Дякую, і бажаю успіху!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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proftpd66
Ваша думка, як будуть події розгортатись на ринку нерухомості?
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:41

  vovamuha007 написав:proftpd66
Ваша думка, як будуть події розгортатись на ринку нерухомості?


смотря, как быстро закончится кризис.
Люди могут держать долго цену. Некоторые держат 200к$ от 2007. Новые застройщики не строят много.
Может быть кличкастого у вiдстiйку отправят и предут одесский бандиты, то будут меньше откатывать и новые строки могут быть на 50% дешевле. Но не понятно, когда это будет. Может вообще не будет.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кредит МВФ. Чому Україні дістанеться менше грошей і чи вистачить їх?
https://glavcom.ua/economics/finances/kredit-mvf-chomu-ukrajini-distanetsja-menshe-groshej-i-chi-vistachit-jih-682109.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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  heineken написав:
  vovamuha007 написав:zРадио Балашов правий, пересічний повинен бути хворим, щоби ратувати за ріст цін і зміцнення долара...

Представьте-вы проиводитель -ну например фермер.Имеете бизнес-план при курсе 27,чистая рентабельность 15%. Купили солярку,семена ,гербициды,трактор,засеяли,обработали ,собрали урожай.Но при продаже вам считают по курсу 24.И в в ...опе.
Вариант 2-вы деповкладчик на столбиках.Положили гривну на депо при курсе 27,сняли при курсе 24 + 15%.Вы в шоколаде.
Но страна то все равно в ...опе :twisted:

я навiть бiльше скажу, закладати в бюджет та прогноз НБУ середньозважений один курс,
а в результатi мати iнший, завал економiки, i за абсолютно нiхто не несе вiдповальностi... навiть у вiдставку не йдуть ... ссуть в очi ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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  komp написав:Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.


а напрямую у Нацбанка таблицы ОВГЗ брать?;)
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