Додано: Суб 23 тра, 2020 17:36

heineken написав: vovamuha007 написав: zРадио Балашов правий, пересічний повинен бути хворим, щоби ратувати за ріст цін і зміцнення долара... Балашов правий, пересічний повинен бути хворим, щоби ратувати за ріст цін і зміцнення долара...

Представьте-вы проиводитель -ну например фермер.Имеете бизнес-план при курсе 27,чистая рентабельность 15%. Купили солярку,семена ,гербициды,трактор,засеяли,обработали ,собрали урожай.Но при продаже вам считают по курсу 24.И в в ...опе.

Вариант 2-вы деповкладчик на столбиках.Положили гривну на депо при курсе 27,сняли при курсе 24 + 15%.Вы в шоколаде.

Но страна то все равно в ...опе Представьте-вы проиводитель -ну например фермер.Имеете бизнес-план при курсе 27,чистая рентабельность 15%. Купили солярку,семена ,гербициды,трактор,засеяли,обработали ,собрали урожай.Но при продаже вам считают по курсу 24.И в в ...опе.Вариант 2-вы деповкладчик на столбиках.Положили гривну на депо при курсе 27,сняли при курсе 24 + 15%.Вы в шоколаде.Но страна то все равно в ...опе

я навiть бiльше скажу, закладати в бюджет та прогноз НБУ середньозважений один курс,

а в результатi мати iнший, завал економiки, i за абсолютно нiхто не несе вiдповальностi... навiть у вiдставку не йдуть ... ссуть в очi ... я навiть бiльше скажу, закладати в бюджет та прогноз НБУ середньозважений один курс,а в результатi мати iнший, завал економiки, i за абсолютно нiхто не несе вiдповальностi... навiть у вiдставку не йдуть ... ссуть в очi ...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/