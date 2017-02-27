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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:31
Як швидко з 26,5 назад до 27.
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SmoothPimp
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:58
Shaman написав: komp написав:
Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.
а напрямую у Нацбанка таблицы ОВГЗ брать?;)
зря вы так.
Женя на этом уже выше ДС поднялся.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:02
heineken написав:
чистая рентабельность 15%
что за ерунду ты несешь с заложенной фермером чистой рентабельностью 15% ?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:16
SmoothPimp
пока идем на 27.5-28, осенью 30+
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