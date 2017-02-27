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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5503550455055506

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 346
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
69
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:31

Як швидко з 26,5 назад до 27.
SmoothPimp
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:58

  Shaman написав:
  komp написав:Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.


а напрямую у Нацбанка таблицы ОВГЗ брать?;)

зря вы так.
Женя на этом уже выше ДС поднялся.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  heineken написав:чистая рентабельность 15%

что за ерунду ты несешь с заложенной фермером чистой рентабельностью 15% ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:16

SmoothPimp
пока идем на 27.5-28, осенью 30+
75stasstas75
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