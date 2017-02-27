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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:31
Як швидко з 26,5 назад до 27.
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SmoothPimp
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:58
Shaman написав: komp написав:
Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.
а напрямую у Нацбанка таблицы ОВГЗ брать?;)
зря вы так.
Женя на этом уже выше ДС поднялся.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:02
heineken написав:
чистая рентабельность 15%
что за ерунду ты несешь с заложенной фермером чистой рентабельностью 15% ?
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SILVER_UA
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:16
SmoothPimp
пока идем на 27.5-28, осенью 30+
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:26
SmoothPimp написав:
Як швидко з 26,5 назад до 27.
25 влітку як пити дати а там буде видко!
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:27
Yuri_T написав: Shaman написав: komp написав:
Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.
а напрямую у Нацбанка таблицы ОВГЗ брать?;)
зря вы так.
Женя на этом уже выше ДС поднялся.
никого не хотел обидеть
я вижу, что эти таблицы пользуются популярностью.
просто это был ответ на то, что если единственное, что держит - можно не мучаться)))
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Shaman
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:37
SILVER_UA написав: heineken написав:
чистая рентабельность 15%
что за ерунду ты несешь с заложенной фермером чистой рентабельностью 15% ?
може він про біткойн ферму
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:52
SILVER_UA написав: heineken написав:
чистая рентабельность 15%
что за ерунду ты несешь с заложенной фермером чистой рентабельностью 15% ?
Предпочитаю общаться на ВЫ.
Во-первых ,это пример для наглядности.Во-вторых ,если вы связаны с СХ,то знаете ,что там еще много подводных камней(например,засуха,как сейчас в Одесской области),запреты на вывоз зерна из областей,повышение тарифов по перевалке ,хранению или трейдером независимо от курса.Поэтому, понятно, закладывается больше 15%.Но ...опа случается.И также замечу,что чужая рентабельность всегда кажется больше,как и размер груди у соседки.
По курсу -"ПА24" теперь только во влажных мечтах депозитчиков
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:02
SmoothPimp написав:
Як швидко з 26,5 назад до 27.
Так всегда, чтоб ждуны не успели откупиться.
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Zebra
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:13
Zebra написав: SmoothPimp написав:
Як швидко з 26,5 назад до 27.
Так всегда, чтоб ждуны не успели откупиться.
а що як ждуни ПА26,5 наступного разу вийдуть ПА26,7 а шулери продавлять до 26,2?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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