изучаем последний столбик
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як змінювались світові ціни на сировинні товари у 2017–2020 роках (відсоткова зміна порівняно з попереднім роком)
изучаем последний столбик
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:32
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давно не заходил. Но мне интересно. Акромя панды нихто не связывает рост цен на топливо с курсообразованием на рынке? Вопрос.
Двугривневый скачек по газу - лично меня бентежить....Понятно, то таке.
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Оптимистично!
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:36
Бліжайше врємя наступило, а курс підійшов до відмітки 27 гривень! Аналітики ще ті прогнозисти!
Дощі постійно лиють як з відра! Холодно! Для хорошого росту рослин потрібне тепло! Поки його не видно!
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для роста рослин дощ вже везде пройшов... Тепло на подходе... Пытаюсь понять рост цен...Если топливная составляющая снизилась в 2 раза, отмазки по электроэнергии пока несопоставимы... Таки коррупция...
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:52
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можно много и очень долго умничать на нашем валютном рынке... Вчера купил кг епипетской молодой картошки с аравийской пустыни за надцать тысяч км дешевле нашей черноземной очень невкусной...Подумал, расстроился, забыл.
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