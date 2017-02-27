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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5505550655075508>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 347
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як змінювались світові ціни на сировинні товари у 2017–2020 роках (відсоткова зміна порівняно з попереднім роком)

https://eimg.pravda.com/images/doc/4/6/46b5c62-ukraine-torgivlya-1.jpg

изучаем последний столбик
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:32

які різні думки...одні чекають - 25, інші - 28 :lol:

  greenozon написав:25 влітку як пити дати а там буде видко!


поки все виглядає, що йдемо на 27,5 :(
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:19

Всем Добрый вечер!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давно не заходил. Но мне интересно. Акромя панды нихто не связывает рост цен на топливо с курсообразованием на рынке? Вопрос.
Двугривневый скачек по газу - лично меня бентежить....Понятно, то таке. :roll: :wink: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:26

greenozon
Про пА 25 можно забыть, дно -26
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оптимистично!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:36

  varlo написав:Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/analitiki-prognozirujut-ukreplenie-grivni-v-bliz-368464/

Бліжайше врємя наступило, а курс підійшов до відмітки 27 гривень! Аналітики ще ті прогнозисти!
Дощі постійно лиють як з відра! Холодно! Для хорошого росту рослин потрібне тепло! Поки його не видно!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для роста рослин дощ вже везде пройшов... Тепло на подходе... Пытаюсь понять рост цен...Если топливная составляющая снизилась в 2 раза, отмазки по электроэнергии пока несопоставимы... Таки коррупция...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:52

  Yuri_T написав:
  Shaman написав:
  komp написав:Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.


а напрямую у Нацбанка таблицы ОВГЗ брать?;)

зря вы так.
Женя на этом уже выше ДС поднялся.

:mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можно много и очень долго умничать на нашем валютном рынке... Вчера купил кг епипетской молодой картошки с аравийской пустыни за надцать тысяч км дешевле нашей черноземной очень невкусной...Подумал, расстроился, забыл.
дарий
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